logo

BTC/USD

112147

ETH/USD

4317.77

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Западу должно быть стыдно: что стало известно об "Искандере", который ударил по Кабмину
commentss НОВОСТИ Все новости

Западу должно быть стыдно: что стало известно об "Искандере", который ударил по Кабмину

В ракете "Искандер", которой РФ ударила по Кабмину, более 30 иностранных деталей

9 сентября 2025, 07:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

"Искандер", ударивший по центральному зданию Кабмина, содержал более 30 иностранных деталей, в том числе американского, британского и японского производства. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в посте в Facebook уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка.

Западу должно быть стыдно: что стало известно об "Искандере", который ударил по Кабмину

Удар "Искандером" по Кабмину. Фото: из открытых источников

"Горело горючее. Боевая часть не сработала, предварительно вследствие поражения ракеты. Все точные ответы будут", — написал он.

По словам Власюка, аналогичный исследованный "Искандер" содержит: 35 компонентов американского производства, 1 — японского, 1 — британского, 1 — швейцарского, 5 — белорусского, 57 — российского.

Среди иностранных производителей — Texas Instruments, Analog Devises и Altera (США), College Electronics Ltd (Великобритания), Fujitsu (Япония), Traco Power (Швейцария), АО "Интеграл" (Беларусь), АО "Микрон"АО "Производственная ассоциация "Стрела", АО "Ангстрем", АО "Исследовательско-конструкторское бюро "Экситон", "Карачевский завод "Электродеталь" (РФ).

"По сравнению с ракетами предыдущих лет, стало меньше компонентов из Европы и США, а больше — Россия и Беларусь. Вся информация была предоставлена партнерам для санкционного реагирования", — отметил Владислав Власюк.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин смеется с санкций: почему теперь денег на войну будет еще больше.

Также издание "Комментарии" сообщало – после участия российского диктатора Владимира Путина в торжествах в КНР он начинает новый этап войны против Украины. Подтверждением может быть атака на здание Кабмин. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The Times".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/vladyslav.vlasiuk/posts/4010992555782125
Теги:

Новости

Все новости