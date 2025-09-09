Западу должно быть стыдно: что стало известно об "Искандере", который ударил по Кабмину

Рубрики
"Искандер", ударивший по центральному зданию Кабмина, содержал более 30 иностранных деталей, в том числе американского, британского и японского производства. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в посте в Facebook уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка.
Удар "Искандером" по Кабмину. Фото: из открытых источников
По словам Власюка, аналогичный исследованный "Искандер" содержит: 35 компонентов американского производства, 1 — японского, 1 — британского, 1 — швейцарского, 5 — белорусского, 57 — российского.
Среди иностранных производителей — Texas Instruments, Analog Devises и Altera (США), College Electronics Ltd (Великобритания), Fujitsu (Япония), Traco Power (Швейцария), АО "Интеграл" (Беларусь), АО "Микрон"АО "Производственная ассоциация "Стрела", АО "Ангстрем", АО "Исследовательско-конструкторское бюро "Экситон", "Карачевский завод "Электродеталь" (РФ).
