Западу должно быть стыдно: что стало известно об "Искандере", который ударил по Кабмину

"Искандер", ударивший по центральному зданию Кабмина, содержал более 30 иностранных деталей, в том числе американского, британского и японского производства. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в посте в Facebook уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка.

Удар "Искандером" по Кабмину. Фото: из открытых источников

"Горело горючее. Боевая часть не сработала, предварительно вследствие поражения ракеты. Все точные ответы будут", — написал он.

По словам Власюка, аналогичный исследованный "Искандер" содержит: 35 компонентов американского производства, 1 — японского, 1 — британского, 1 — швейцарского, 5 — белорусского, 57 — российского.

Среди иностранных производителей — Texas Instruments, Analog Devises и Altera (США), College Electronics Ltd (Великобритания), Fujitsu (Япония), Traco Power (Швейцария), АО "Интеграл" (Беларусь), АО "Микрон"АО "Производственная ассоциация "Стрела", АО "Ангстрем", АО "Исследовательско-конструкторское бюро "Экситон", "Карачевский завод "Электродеталь" (РФ).

"По сравнению с ракетами предыдущих лет, стало меньше компонентов из Европы и США, а больше — Россия и Беларусь. Вся информация была предоставлена партнерам для санкционного реагирования", — отметил Владислав Власюк.

