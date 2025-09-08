Путин смеется с санкций: почему теперь денег на войну будет еще больше

Так называемый "теневой флот" нефтяных танкеров фактически удвоился после введения ряда западных санкций против России из-за войны против Украины. Об этом заявил главный экономист крупного торгового дома Trafigura Саад Рахим, пишет Reuters.

Теневой флот РФ. Фото: из открытых источников

Отмечается, что "теневой флот" играет ключевую роль в обеспечении поставок российской сырой нефти покупателям, несмотря на санкции, направленные на ограничение доходов Москвы.

"Поскольку появляются новые санкции и ограничения, "теневой флот" еще больше увеличился", — отметил Рахим.

Отметим, европейские страны готовят новый пакет санкций против России. В него войдут меры против энергетики, криптобирж и системы платежей России. Об этом сообщает "Bloomberg".

В материале говорится, что это будет уже 19-й пакет санкций ЕС с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Среди возможных мер – ограничение работы российских платежных и кредитных систем, криптобирж, а также новые шаги против нефтяной торговли страны. ЕС рассчитывает согласовать часть мер с США. Делегация европейских чиновников отправится в Вашингтон для переговоров о совместных действиях.

"Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужны партнеры в Европе", — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль отверг эффективность западных санкций против России, назвав их "совершенно бесполезными". Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подготовку нового пакета ограничений со стороны Евросоюза и США.

Спикер Кремля Дмитрий Песков в разговоре с российским изданием Life отметил, что введенные за войну в Украине санкции против России "не имели никакого эффекта". Представитель Путина также обвинил Киев и европейские государства в попытках "вовлечь Вашингтон в свою орбиту и навязать санкции".



