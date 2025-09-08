logo

BTC/USD

111637

ETH/USD

4299.21

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

48.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ЕС готовит новый удар по РФ: что пострадает больше всего
commentss НОВОСТИ Все новости

ЕС готовит новый удар по РФ: что пострадает больше всего

Bloomberg пишет о том, что ЕС готовит новый удар по российским финансам и нефти

8 сентября 2025, 11:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейские страны готовят новый пакет санкций против России. В него войдут меры против энергетики, криптобирж и системы платежей России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

ЕС готовит новый удар по РФ: что пострадает больше всего

Санкции против России. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что это будет уже 19-й пакет санкций ЕС с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Среди возможных мер – ограничение работы российских платежных и кредитных систем, криптобирж, а также новые шаги против нефтяной торговли страны.

ЕС рассчитывает согласовать часть мер с США. Делегация европейских чиновников отправится в Вашингтон для переговоров о совместных действиях.

"Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужны партнеры в Европе", — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Министр отметил, что США и Европа обсуждают новые санкции и вторичные тарифы, рассчитывая, что экономический "коллапс" подтолкнет Путина к переговорам с Украиной.

Президент США Дональд Трамп пока воздерживается от введения прямых санкций против России.

Однако он удвоил тарифы на индийскую нефть до 50% из-за продолжения закупок у России.

Москва уже находится под жесткими санкциями, но частично компенсирует их за счет поставок через Китай и третьи страны.

Кроме того, Россия нашла покупателей для своей нефти и газа в Индии и других государствах.

В США обсуждают возможность введения санкций против "теневого флота" российских танкеров, а также против энергетических гигантов "Роснефть" и "Лукойл". ЕС также планирует расширить список ограничений, включая запрет на перестрахование судов и ограничения для трейдеров нефти в третьих странах.

В Брюсселе активно обсуждают новые запреты на экспорт товаров и химикатов, которые используются в военной промышленности России.

Под удар могут попасть и иностранные компании, включая китайские, которые поставляют эти товары Москве. Китай стал ключевым поставщиком комплектующих для производства дронов, которые Россия использует для атак на украинские города.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп заявил о готовности ко второму этапу санкций против России.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости