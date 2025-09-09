На Западе говорят, что теперь Путин будет еще жёстче воевать против Украины

После участия российского диктатора Владимира Путина в торжествах в КНР он начинает новый этап войны против Украины. Подтверждением может быть атака на здание Кабмин. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The Times".

Издание отмечает, уверенность Путина могла резко возрасти после встречи с Си Цзиньпином в Пекине, где они обсуждали перспективы сотрудничества.

Подтверждением этого стала воздушная атака на Киев, которая вошла оказалась самой масштабной с начала большой войны.

Во время одной из последних атак было поражено правительственное здание в Киеве. Это произошло впервые за более чем три года полномасштабной войны. Сторонники "жесткой линии" в России давно призывали атаковать центры принятия решений" в Украине.

The Times также пишет, что Пекин стал важной площадкой для дипломатических маневров Путина. Он заявил о "беспрецедентно высоком уровне" отношений с Китаем.

К тому же на параде в Пекине Путин сидел справа от Си Цзиньпина. За парадом, приуроченным к 80-летию победы над Японией во Второй мировой войне, они наблюдали вместе с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Это был первый случай со времен Холодной войны, когда лидеры этих трех стран собрались вместе.

Журналисты отмечают, что, в отличие от КНДР, Китай не отправлял своих военных на войну против Украины, но Пекин поддержал Москву дипломатически и избегает западных санкций, а на прошлой неделе в Кремле заявили о предварительной договоренности с КНР по строительству газопровода "Сила Сибири-2".

Как сообщалось ранее, 1 сентября на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине Владимир Путин заявил, что война против Украины началась не из-за нападения России. Она будет продолжаться до "устранения первопричин".

По его словам, "вторая причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что представляет прямую угрозу безопасности России". Путин также рассказал историю о том, что "в результате "государственного переворота на Украине" в 2014 году было устранено то политическое руководство страны, которое не поддерживало вступление Украины в Североатлантический блок, в НАТО".

