Западные танки – в Украине: какая техника уже есть и какая еще будет

Немецкие танки Leopard, БМП Marder и британские Challenger 2 прибыли в Украину, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, машины в скором времени начнут выполнять боевые задания. А союзники Украины с НАТО в это время провели многонациональные военные учения одновременно в Германии, Дании и Эстонии. В них приняло участие около 2 тыс. военнослужащих, пишут "Комментарии".



В Украину доставили иностранные танки, но в планах есть очередные поставки

Лондон отправил Украине 14 из 28 обещанных танков, несколько бронетранспортеров "Бульдог" и самоходных артиллерийских установок. От Германии Киев получил уже 18 танков "Леопард". До конца марта Польша отправила в Украину 260 танков Т-72 и 14 "Леопардов". Кроме того, восемь "Леопардов" передала Норвегия и четыре — Канада.

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По словам министра обороны Резникова, Украина ожидает также положительного решения от союзников по истребителям.

"Конечно, мне как министру обороны хотелось бы иметь полный пакет [помощи] для обеспечения Вооруженных сил Украины и вообще сектора безопасности и обороны. Конечно, для контрнаступления всегда лучше иметь возможность еще и властвовать в воздухе. Это очень важно. Но мы будем исходить из тех ресурсов и реалий, которые есть сегодня", — заявил глава оборонного ведомства Украины.

Испания намерена передать Украине первые Leopard 2 во второй половине апреля. В настоящее время танки проходят подготовку после ремонта, пишет испанское издание El Pais. А Германия, кроме танков, отправит еще 40 боевых машин пехоты Marder (Мардер). Первые из них уже прибыли в Украину.

"Германия нашла возможность увеличить партию "Леопардов" еще на четыре единицы, и вместе с поставками из Швеции и Португалии создаст полноценную танковую боевую группу. Эти танки вместе с умудренными украинскими танкистами могут стать решающим фактором в боевых действиях", — заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

США также обязались предоставить Киеву танки "Абрамс". По словам главы Пентагона, Вооруженные силы Украины в будущем обязательно должны получить также истребители F-16. Однако Ллойд Остин заметил, что на этом этапе войны они не критичны.

“Сейчас главная потребность украинцев – противовоздушная оборона. Это критическая необходимость в поле боя. Им также нужно орудие большой дальности и бронетехника. И мы предоставляем значительный пакет таких возможностей", – отметил Остин.

Что касается истребителей F-16, если такое решение будет принято, для обеспечения этих возможностей понадобится примерно 18 месяцев.

Как писали "Комментарии", на результат контрнаступления повлияет западная бронетехника. А вот время и место применения этого бронекулака определяют украинские военные командующие.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что нарушений в оказании и использовании и американской помощи Украине не было обнаружено. Об этом на слушаниях в Конгрессе заявила глава офиса, осуществляющий контроль над использованием бюджетных средств Агентства США по международному развитию.

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