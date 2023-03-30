Западные танки – в Украине: какая техника уже есть и какая еще будет

Рубрики
МЕНЮ
Моесеенко Валентина
Немецкие танки Leopard, БМП Marder и британские Challenger 2 прибыли в Украину, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, машины в скором времени начнут выполнять боевые задания. А союзники Украины с НАТО в это время провели многонациональные военные учения одновременно в Германии, Дании и Эстонии. В них приняло участие около 2 тыс. военнослужащих, пишут "Комментарии".
В Украину доставили иностранные танки, но в планах есть очередные поставки
Лондон отправил Украине 14 из 28 обещанных танков, несколько бронетранспортеров "Бульдог" и самоходных артиллерийских установок. От Германии Киев получил уже 18 танков "Леопард". До конца марта Польша отправила в Украину 260 танков Т-72 и 14 "Леопардов". Кроме того, восемь "Леопардов" передала Норвегия и четыре — Канада.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
По словам министра обороны Резникова, Украина ожидает также положительного решения от союзников по истребителям.
Испания намерена передать Украине первые Leopard 2 во второй половине апреля. В настоящее время танки проходят подготовку после ремонта, пишет испанское издание El Pais. А Германия, кроме танков, отправит еще 40 боевых машин пехоты Marder (Мардер). Первые из них уже прибыли в Украину.
США также обязались предоставить Киеву танки "Абрамс". По словам главы Пентагона, Вооруженные силы Украины в будущем обязательно должны получить также истребители F-16. Однако Ллойд Остин заметил, что на этом этапе войны они не критичны.
Что касается истребителей F-16, если такое решение будет принято, для обеспечения этих возможностей понадобится примерно 18 месяцев.
Как писали "Комментарии", на результат контрнаступления повлияет западная бронетехника. А вот время и место применения этого бронекулака определяют украинские военные командующие.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что нарушений в оказании и использовании и американской помощи Украине не было обнаружено. Об этом на слушаниях в Конгрессе заявила глава офиса, осуществляющий контроль над использованием бюджетных средств Агентства США по международному развитию.
Читайте на сайте "Комментарии" — еще один прогноз: когда закончится война в Украине.
Обсуждения
Новости