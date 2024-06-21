Западные СМИ рассказали, как украинские мужчины прячутся от мобилизации

Пока российские войска продолжают наступать на фронте, украинская армия отчаянно пытается пополнить свои пострадавшие от войны силы путем масштабной мобилизационной кампании, подкрепленной новыми законами, пишет The New York Times.

Мобилизация в Украине

В материале издания отмечается, что хотя многие украинские мужчины откликнулись на призыв, некоторые пытаются уклониться от службы.

The New York Times подчеркивает, что еще до последней мобилизации тысячи мужчин покинули страну во избежание службы, некоторые даже переплыли реку, разделяющую Украину и Румынию. Сейчас, когда офицеры обыскивают города страны, чтобы призвать мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, многие скрываются, опасаясь, что призыв будет означать билет в один конец на линию фронта, отмечают журналисты.

Издание подчеркивает, что неизвестно, сколько мужчин скрывается от мобилизации, но в больших городах, таких как Киев и Львов, группы в социальных сетях, извещающие о передвижении призывников, насчитывают десятки тысяч участников.

В то же время военные аналитики отмечают, что украинским войскам часто не хватает надлежащей подготовки, поэтому Киеву трудно удерживать свои позиции, поскольку новобранцев быстро отправляют в бой, чтобы компенсировать боевые потери. В конце прошлого лета потребность в дополнительных солдатах стала очевидной после того, как контрнаступление Украины потерпело неудачу и российские войска усилили свои атаки, говорится в материале издания.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по словам главы МВД Игоря Клименко, Украина все еще ведет переговоры со странами ЕС о возвращении из-за границы украинских мужчин, которые туда уехали нелегально.



