Западные СМИ назвали количество F-16, прибывших в Украину: известно, сколько еще будет до конца года

Украинское руководство с начала полномасштабного вторжения России призвало Запад предоставить истребители F-16. Лишь после двух с половиной лет войны Украина получила первые самолеты. Издание The Economist сообщило их возможное количество.



Истребители F-16. Фото из открытых источников

Согласно данным The Economist, Украина получила в июле первые 10 истребителей F-16, прибывших в последний день июля. Ожидается, что к концу 2024 года в Украину поступит еще 10 самолетов, увеличив общую численность западных истребителей до 20 единиц. Издание указывает, что остальные из возможных 79 истребителей F-16 Украина получит несколькими партиями в течение 2025 года. Таким образом, Украина получила первые свои самолеты почти через год, как администрация Байдена дала согласие своим европейским партнерам прислать самолеты.

Центр стратегических и международных исследований (CSIS) указывает, что, несмотря на возможную передачу самолетов, Украина их получит недостаточно для установления преимущества в воздушном пространстве. Кроме того, из присланных самолетов около 10 будут являться двухместными тренажерами, а некоторые находятся в плохом состоянии и более пригодны, как источник запчастей.

CSIS отмечает, что из 79 истребителей F-16 Украина сможет сформировать 3-4 эскадрильи, тогда как для установления преимущества в воздушном пространстве требуется не менее 12. Также для применения западных боевых самолетов требуется опыт не только пилотов, но и военных операторов украинских систем ПВО, обслуживающего персонала истребителей и других профессионалов.

Однако появление даже незначительного количества F-16 имеет свои преимущества. Украина будет ближе к стандартам НАТО и получит хорошо развитую цепь поставок для западных истребителей. Также Украина сможет применять натовское вооружение, в том числе ракеты Storm Shadow/Scalp, которые будут гораздо эффективнее, если их транспортировать на самолете, для которого они были разработаны, а не на старых самолетах МиГ и Су. Несмотря на то, что F-16 слишком мало и слишком поздно пришли в Украину, не следует недооценивать их важность, заключает The Economist.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина отказалась от шведских истребителей JAS 39 Gripen.

Также "Комментарии" писали об инциденте с российскими боевыми самолетами, перехваченными истребителями двух стран НАТО.



