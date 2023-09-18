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Западные СМИ дали пессимистический прогноз: сколько времени потребуется Украине для изгнания россиян

Авторитетная газета NYT утверждает, что ожидания мира от украинского контрнаступления были слишком завышенными

сегодня, 17:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Если украинская армия не ускорит темп контрнаступления, то Украине для деоккупации своей территории потребуются годы, а не месяцы, как планировалось перед стартом летнего наступления ВСУ. Как передает портал "Комментарии", такие выводы обнародовали в аналитическом материале журналисты рейтингового издания "The New York Times".

Западные СМИ дали пессимистический прогноз: сколько времени потребуется Украине для изгнания россиян

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что перед контрнаступлением официальные лица надеялись, что ВСУ смогут повторить прошлогодние успехи и быстро отвоевать большие части контролируемой Россией территории. Однако за три следующих месяца украинские войска деоккупировали лишь несколько маленьких сел.


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"Но, возможно, следовало ожидать такого результата. Война имеет тенденцию быть мучением. Те обстоятельства, которые позволили Украине вернуть тысячи квадратных миль на северо-востоке в прошлом году, редки", — пишет NYT, подчеркивая, что крупного прорыва российской обороны может никогда не произойти.

Сравнивая российско-украинскую войну с большими войнами XX века, авторы публикации констатируют, что ВСУ понадобится много времени, чтобы пройти через российские укрепления и истощить российские силы ударами артиллерии.

"Украина и ее союзники, включая США, могли завысить свои ожидания относительно контрнаступления. Украина воюет с одной из сильнейших армий мира. Если Украине удастся в значительной мере заставить Россию отступить, на это скорее понадобятся годы, чем месяцы", – утверждают авторы публикации.

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Источник: https://www.nytimes.com/2023/09/18/briefing/ukraine-counteroffensive-russia.html
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