Западные СМИ дали пессимистический прогноз: сколько времени потребуется Украине для изгнания россиян

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Кравцев Сергей
Если украинская армия не ускорит темп контрнаступления, то Украине для деоккупации своей территории потребуются годы, а не месяцы, как планировалось перед стартом летнего наступления ВСУ. Как передает портал "Комментарии", такие выводы обнародовали в аналитическом материале журналисты рейтингового издания "The New York Times".
Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников
Издание отмечает, что перед контрнаступлением официальные лица надеялись, что ВСУ смогут повторить прошлогодние успехи и быстро отвоевать большие части контролируемой Россией территории. Однако за три следующих месяца украинские войска деоккупировали лишь несколько маленьких сел.
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Сравнивая российско-украинскую войну с большими войнами XX века, авторы публикации констатируют, что ВСУ понадобится много времени, чтобы пройти через российские укрепления и истощить российские силы ударами артиллерии.
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