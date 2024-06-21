Западные эксперты сделали неожиданный прогноз по поводу судьбы Часового Яра

Российские войска начали атаковать Часов Яр в Донецкой области еще в начале апреля, с целью захватить или разрушить город и сократить основные линии поставок украинских военных. Оккупанты надеялись, что захват города не потребует значительных усилий и времени, но Силы обороны Украины продолжают вытеснять врага все дальше от Часового Яра, подчеркивает Forbes.

Часов Яр

Издание подчеркивает, что захват почти заброшенного города, где раньше проживало 12 тысяч человек, не должно быть сложной задачей для численно превосходящей и лучше вооруженной русской армии. Однако через 10 недель после начала наступления российская атака остановилась, а контратаки ВСУ к югу от города вытеснили оккупационные войска из Клищиевки.

По информации Forbes, город обороняют несколько украинских бригад. Эффективность их действий развеяла ожидания россиян по поводу быстрого захвата Часового Яра, и аналитическая группа Frontelligence Insight предполагает, что город в конце концов останется под контролем Украины.

В материале также подчеркивается, что на момент начала активных боевых действий украинским бригадам критически не хватало боеприпасов из-за задержек в поставках из США. Из-за этих проблем в начале наступления россияне имели определенный успех, продвинувшись на несколько километров к северу и югу от Часового Яра и заняв Клещиевку и Ивановское. Однако российские войска допустили стратегическую ошибку.

Как отмечает Forbes, вместо того, чтобы укрепить свои позиции на востоке, оккупанты 10 мая начали наступление на севере Украины, где потерпели неудачу, попав в ловушку. Несмотря на это, бои в Часовом Яре и вокруг него продолжались. Украинцы имели естественное преимущество – возможность окопаться на возвышенности Часового Яра, добавили журналисты.

По данным издания, даже если российским войскам удастся перегруппироваться, захват Часового Яра после столь масштабных потерь будет лишь "Пирровой победой" — то есть победой, равносильной поражению.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оккупанты вообще не прекращают штурмов в Часовом Яре.



