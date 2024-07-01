Запад ведет себя как минимум странно: какую помощь Украина никак не может получить

Промедление западных партнеров по передаче Украине комплексов Patriot выглядит довольно странно, особенно на фоне уничтожения россиянами энергосистемы страны, заявил в эфире телемарафона военный аналитик, майор запаса Алексей Гетьман.

ЗРК Patriot

Он подчеркнул, что эти комплексы работают исключительно как оборонительный щит и не могут использоваться для атак, поэтому об эскалации войны речь не идет.

Именно поэтому, говорит эксперт, промедление со снабжением Patriot выглядит странно на фоне разрушенной значительной части нашей энергетики и выключений света. При этом он подчеркнул, что Patriot – это оборонительное оружие, а не оружие нападения. Удивительно, что их передача Украине так сильно затягивается.

"Ракетой Patriot нельзя нападать. Эти комплексы могут только сбивать враждебные цели. Какая здесь может быть эскалация?" – подчеркнул аналитик.

Однако, по его словам, одних Patriot недостаточно для полного закрытия неба над Украиной. Patriot – это противоракетная оборона, которая работает против баллистических ракет.

То есть, акцентирует Гетьман, Patriot не может атаковать беспилотники "Шахеды" и не стоит использовать его для уничтожения крылатых ракет. Он эффективен только против "Искандера", С-300, С-400 и "Кинжалов". Этот ЗРК не волшебное оружие, а средство противоракетной обороны, которое работает против баллистики.

Военный эксперт также напомнил, что по боевым уставам США 70% погрузки по уничтожению воздушных целей возлагается на самолеты, которые должны перехватывать все, что летает, кроме баллистики, и только 30% — на наземные зенитно-ракетные комплексы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что впереди у Украины тяжелые месяцы и Россия все будет делать для того, чтобы западные партнеры передавали Киеву меньше военной помощи.



