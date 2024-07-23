Запад уже созрел: что сейчас хотят протащить россияне, активизировавшись на фронте

Ситуация практически по всей линии фронта сейчас затруднена, об этом заявила бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр.

Оккупанты

По ее словам, россияне понимают, что Запад уже созрел и готов на них давить и ставить в очень неудобное положение.

"Поэтому наш враг накаляет обстановку на фронте, увеличивает давление, чтобы их начали просить и уговаривать на переговоры, а у них тогда будет доминирующая позиция. Вот такая у них логика. Они уже так поступали", — отметила Маляр.

По ее словам, очередное увеличение интенсивности враждебных действий можно было бы расценивать и как движение к их стратегической задаче – захватить всю Украину и уничтожить государственность. Однако, добавляет бывшая чиновница, они параллельно включили своих "хороших русских" и уже несколько раз "вбрасывали" разные мирные планы.

"Они не хотят чувствовать себя преступниками, которых заставляют прекратить совершение преступления, они хотят чувствовать себя великим политическим игроком и вершить судьбу Украины, торгуясь с Западом, а не с нами. Но это не значит, что они достигнут цели. Ведь наступление на Харьковщине остановлено, и сейчас наши войска не хуже держат оборону", — написала в Фейсбуке Маляр.

Впрочем, она признала, что у врага есть кое-где тактическое продвижение.

"Но у нас столь неравные силы. Наше сопротивление по факту значительно превышает наши возможности. Россияне со всеми их преимуществами в оружии и людях, которые они наращивают постоянно, — не могут уже два года выйти на те границы, которые планировали", — говорит Маляр.

При этом она добавила, что ударом по "Охматдету" россияне еще раз напомнили всему миру, что они фашисты и с ними можно говорить только на языке силы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне используют на фронте оружие, запрещенное всеми конвенциями.



