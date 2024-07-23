Запад уже созрел: что сейчас хотят протащить россияне, активизировавшись на фронте

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Ткачик Олеся
Ситуация практически по всей линии фронта сейчас затруднена, об этом заявила бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр.
Оккупанты
По ее словам, россияне понимают, что Запад уже созрел и готов на них давить и ставить в очень неудобное положение.
По ее словам, очередное увеличение интенсивности враждебных действий можно было бы расценивать и как движение к их стратегической задаче – захватить всю Украину и уничтожить государственность. Однако, добавляет бывшая чиновница, они параллельно включили своих "хороших русских" и уже несколько раз "вбрасывали" разные мирные планы.
Впрочем, она признала, что у врага есть кое-где тактическое продвижение.
При этом она добавила, что ударом по "Охматдету" россияне еще раз напомнили всему миру, что они фашисты и с ними можно говорить только на языке силы.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне используют на фронте оружие, запрещенное всеми конвенциями.
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