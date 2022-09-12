Запад снова заговорил о переговорах с Россией: возможно ли это сейчас – как настроен Киев

В последние дни вновь активизировались разговоры о необходимости переговоров между Киевом и Москвой. На эту тему высказался президент Франции Эммануэль Макрон, который в телефонной бесед с российским диктатором Владимиром Путиным призвал того закончить войну против Украины и начать переговоры. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия, мол, не отказывается от переговоров с Украиной, но их дальнейшее затягивание якобы Киевом усложнит возможность достижения договоренности с Москвой. Ну, а президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока никакие переговоры с РФ невозможны, поскольку российская сторона не может сформулировать адекватных позиций, не покидает украинские территории и ведет себя как террорист. Каковы перспективы переговоров? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Флаги Украины и России. Фото: из открытых источников

Как минимум до окончания промежуточных выборов в Конгресс и Сенат США, вряд ли возможны некие публичные дипломатические переговоры

Эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев рассуждает так:

"Позиция президента Франции (а фактически – президента Евросоюза) не меняется. Именно Европа, по мнению Макрона, должна остаться ключевым и единственным посредником в прекращении войны между Россией и Украиной. Точно такой была позиция предшественника Макрона – Оландо. Давайте вспомним, что Минские соглашения – это Франция и Германия, а не, к примеру, США или Великобритания. В этом смысле Макрон продолжает ту геополитическую линию, которую занял ЕС с 2014 года. Несмотря на попытки президента Турции – Эрдогана – вмешаться в этот процесс (он снова и снова предлагает свои услуги как посредника в организации очной встречи Зеленского с Путиным), дальше благих намерений здесь дело пока не зашло".

И судя по тому, с какой настойчивостью Макрон пытается добиться заключения мира между Киевом и Москвой, учитывая заинтересованность и Украины, и России в ЕС, я думаю, что именно президент Франции будет тем посредником, которые усадит Зеленского и Путина за стол переговоров. А все войны заканчиваются именно переговорами, напоминает эксперт.

"Что касается заявлений Лаврова (на переговоры якобы не идет Киев), в них нет ничего удивительного. Позиция РФ не меняется с 24 февраля, с начала полномасштабного вторжения. Это язык ультиматумов. В разных формулировках – жесткой, мягкой. Но суть та же. Однако последние события, в том числе в Харьковской области, доказали, что с Украиной невозможно вести диалог языком ультиматумов", – подчеркивает Руслан Бизяев.

По его мнению, заявления Зеленского о том, что сейчас не пришло время для переговоров, демонстрирует, что, очевидно, у нашего высшего военно-политического руководства есть свое понимания того, как будет развиваться ситуация на фронте.

"Равно как, надеюсь, имеется понимание угроз и рисков, которые существуют в тылу, – отмечает эксперт. – Так что, несмотря настойчивые призывы госсекретаря США Энтони Блинкена (а он прилетал в Киев недавно не просто зафиксировать поддержку Украины со стороны администрации Байдена, но и с предложением начать дипломатический тур переговоров), Макрона, Эрдогана, логика обстоятельств подсказывает, что, как минимум до окончания промежуточных выборов в Конгресс и Сенат США (8 ноября), вряд ли возможны некие публичные дипломатические переговоры. Не исключаю, что будут восстановлены непубличные дипломатические каналы. Но не более".

Всё будет решаться на фронте – лучший язык, который понимает страна-агрессор – язык силы

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий напоминает, что Украина поставила четкое условие для возобновления переговорного процесса – деоккупация всей территории нашей страны, включительно с Крымом.

"И это правильно, особенно на волне экономических трудностей, которые вскоре всё более станут ощутимы в РФ, а также на фоне очевидных военных поражений страны-агрессора, особенно в Харьковской области. Сейчас почвы для переговоров нет. Говорить не о чем. Украинцы сейчас будут отвоевывать Херсонщину, Луганщину, как они ранее отвоевывали Харьковщину. Мы увидели, что, если хорошо поднажать – российский фронт рухнет. Вопрос в силе поднажатия", – отмечает эксперт.

А Россия, отмечает он, пока не готова говорить о деоккупации Крыма. Она, судя по всему, готова идти на деоккупацию остальной части территории Украины. Но не полуострова.

"Так что всё будет решаться на фронте, – уверен Александр Палий. – Лучший язык, который понимает страна-агрессор – язык силы. И наши переговорные позиции сейчас практически ежедневно укрепляют действия ВСУ".

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