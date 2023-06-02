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Запад снова говорит, что нужно договариваться с Путиным: Арестович рассказал об опасной тенденции

Алексей Арестович заявил, что поведение Запада говорит о том, что он снова потерял веру в победу Украины над Россией

сегодня, 07:35
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Автор:

Кравцев Сергей

Участившиеся разговоры некоторых западных лидеров о том, что не нужно отбрасывать возможность помирить Украину и Россию, усадив Владимира Зеленского и Владимира Путина через несколько месяцев за стол переговоров говорят об очень неприятной тенденции и о том, что Запад потерял веру в победу Украины в этой полномасштабной войне. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину заявил бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Запад снова говорит, что нужно договариваться с Путиным: Арестович рассказал об опасной тенденции

Алексей Арестович. Фото: из открытых источников

Экс-советник главы ОП вспомнил недавние заявления президента Франции Макрона о том, что, возможно, через несколько месяцев придется договариваться с Путины, удастся помирить двух президентов. Тем самым Макрон дает понять, что Западу придется забыть, что Путин – военный преступник, потому что, как переговорщик, он Западу важнее. 


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"Вот эти все отговорки, что не удастся освободить территории, что это так сложно, что, возможно, не в этом году, что Россия еще сохраняет какой-то потенциал… Тот же Дуда сегодня, что вот вы говорите, что Путин проигрывает войну, но вот Путин же ни одной войны еще не проиграл и гибнут украинцы. Я не знаю, зачем они (Ред. – западные политики) это делают, возможно есть какая-то часть избирателей, возможно это часть какой-то западной дискуссии, что надо говорить плохие варианты", – отметил Арестович.

По словам экс-советника главы ОП, бесконечные оговорки, что не так просто победить российскую армию и Россию, напоминают эвакуацию западных посольств перед полномасштабной войной.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия весь май активно атаковала Украину дронами и ракетами. Но всё чаще она пожинает плоды своей агрессии – так, 30 мая утром произошла атака беспилотников на Москву. Кстати, 29 мая глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов обещал россиянам "ответку" за варварские удары по Киеву. Что можно сказать о воздушной войне последнего времени? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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