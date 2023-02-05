Запад пытается запутать Кремль в войне с Украиной

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Slava Kot
Издание DW провело анализ возможной поставки истребителей на основе украинских экспертов и шагов политических лидеров Запада и пришло к выводу, что самолеты будут в Украине. А союзники Украины спланировали стратегию, чтобы запутать Кремль. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Deutsche Welle .
Истребители для Украины. Фото из открытых источников
Украинские военные аналитики утверждают, что истребители в скором времени окажутся в Украине.
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По мнению военного аналитика, политическое решение уже принято на 100%, тогда как практическая часть находится на уровне 70%. Единственной проблемой Чмут называет подготовку украинских пилотов и персонала для западных истребителей. Советник президента Украины Андрей Ермак также отмечает положительные движения в получении самолетов, особенно из Польши, которая при совместной координации с НАТО готова предоставить истребители.
Журналисты Deutsche Welle считают, что западные политики просто создают видимость, что они против поставок самолетов в Украину. Хотя Шольц и заявил, что дискуссии вокруг истребителей следует прекратить, DW вспоминает, что контактная группа из 50 стран, обсуждающих и оказывающих военную помощь Украине, может быть более открытой.
Ранее портал "Комментарии" сообщал об аналитиках Института изучения войны, указавших, на какой город не планирует нападать РФ.
Также "Комментарии" писали о реакции Шольца на заявления Путина о немецких танках, которые якобы снова угрожают России.
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