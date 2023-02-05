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Запад пытается запутать Кремль в войне с Украиной

Украинский военный аналитик считает, что политическое решение о поставках западных истребителей в Украину уже принято, остается только выбор модели самолета.

сегодня, 14:25
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Автор:

Slava Kot

Издание DW провело анализ возможной поставки истребителей на основе украинских экспертов и шагов политических лидеров Запада и пришло к выводу, что самолеты будут в Украине. А союзники Украины спланировали стратегию, чтобы запутать Кремль. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Deutsche Welle .

Запад пытается запутать Кремль в войне с Украиной

Истребители для Украины. Фото из открытых источников

Украинские военные аналитики утверждают, что истребители в скором времени окажутся в Украине.


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"Вопрос боевиков сейчас рассматривается, и я думаю, что решение будет в ближайшие месяцы", — сказал Тарас Чмут и добавил, что истребители "могут быть в Украине уже во втором полугодии или конце года".

По мнению военного аналитика, политическое решение уже принято на 100%, тогда как практическая часть находится на уровне 70%. Единственной проблемой Чмут называет подготовку украинских пилотов и персонала для западных истребителей. Советник президента Украины Андрей Ермак также отмечает положительные движения в получении самолетов, особенно из Польши, которая при совместной координации с НАТО готова предоставить истребители.

Журналисты Deutsche Welle считают, что западные политики просто создают видимость, что они против поставок самолетов в Украину. Хотя Шольц и заявил, что дискуссии вокруг истребителей следует прекратить, DW вспоминает, что контактная группа из 50 стран, обсуждающих и оказывающих военную помощь Украине, может быть более открытой.

"Сначала публичный запрос Украины на современное военное оборудование администрация Байдена отклоняет. Затем предполагает, что Украина могла бы получить такое оружие. Затем в публичных заявлениях он говорит, чтобы Вашингтон наконец-то согласился поставить больше систем вооружения. Поэтому речь идет об устройстве публичной медийной путаницы, которая в в первую очередь преследует цель запутать российских агрессоров и Кремль", — предполагает New York Times и расценивает шаги президента США как политическую выходку.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об аналитиках Института изучения войны, указавших, на какой город не планирует нападать РФ.

Также "Комментарии" писали о реакции Шольца на заявления Путина о немецких танках, которые якобы снова угрожают России.



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Источник: https://www.dw.com/pl/ukraina-kij%C3%B3w-ju%C5%BC-snuje-plany-ws-zachodnich-my%C5%9Bliwc%C3%B3w/a-64612028
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