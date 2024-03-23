Запад провоцирует еще больше войну: помогут ли партнеры защититься от ракет Путина

Многие эксперты считают, что именно нерешительность западных партнеров в поддержке Украины подталкивает Путина к новому витку эскалации. Действительно ли это так? Может ли Украина столкнуться с дефицитом ракет для систем ПВО? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Опасность увеличивается в разы

Старший сотрудник Центра безопасности и обороны Эстонского Института внешней политики (ICDS) Джеймс Шерр во время выступления на Киевском форуме безопасности высказал мнение, что стратегия Запада по избежанию эскалации с Россией опасна тем, что может привести к еще более широкой войне в Европе.

"Есть опасность более широкой войны, даже, если текущая война завершится. Надо понять две вещи. Россия и то, что мы называем Запад, живут в разных когнитивных мирах. И опасность [более широкой] войны вытекает из глубоких конфликтов как интересов, так и восприятия", – сказал Шерр в своем выступлении.

По его словам, для России всегда ключевым императивом было поддержание военного периметра вокруг того, что она называет территорией Российской империи. Это ее приоритетный национальный интерес.

"Наш приоритет (Ред. – Запада) – любой ценой избегать эскалации, но в результате мы лишь увеличиваем по экспоненте опасность войны. Вот в чем проблема Запада. Все наши добродетели, пропорциональность, рациональность, поиск компромисса вызывают лишь пренебрежение к нам со стороны российского противника", – объясняет Шерр.

Наиболее затратным материалом в войне стали зенитные ракеты и снаряды

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генерального штаба (2006-2010 гг) Игорь Романенко в интервью "ТСН" посовал украинцам преждевременно не паниковать и сохранять спокойствие. Украина уже не впервые за более чем два года войны переживает тяжелые периоды с дефицитом боеприпасов и огневых средств. Поэтому нужно спокойно относиться к подобным угрозам, потому что паника – это не состояние граждан и воюющей страны.

"Мы, к сожалению, уже привыкли к снарядному дефициту. Есть определенные ограничения по артиллерии и системам залпового огня. Также есть дефицит по средствам противовоздушной, а теперь уже и по противоракетной обороне. Напомню, что за два последних года Украина стала государством, которое входит в 10 стран с наибольшим использованием противоракетной обороны", — высказался Игорь Романенко.

Он добавляет, что страны-партнеры, поддерживающие Украину и их военно-промышленные комплексы, оказались не готовы к таким бешеным расходам, которые возникли из-за этой войны.

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