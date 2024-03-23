Запад провоцирует еще больше войну: помогут ли партнеры защититься от ракет Путина

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Кравцев Сергей
Многие эксперты считают, что именно нерешительность западных партнеров в поддержке Украины подталкивает Путина к новому витку эскалации. Действительно ли это так? Может ли Украина столкнуться с дефицитом ракет для систем ПВО? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Старший сотрудник Центра безопасности и обороны Эстонского Института внешней политики (ICDS) Джеймс Шерр во время выступления на Киевском форуме безопасности высказал мнение, что стратегия Запада по избежанию эскалации с Россией опасна тем, что может привести к еще более широкой войне в Европе.
По его словам, для России всегда ключевым императивом было поддержание военного периметра вокруг того, что она называет территорией Российской империи. Это ее приоритетный национальный интерес.
Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генерального штаба (2006-2010 гг) Игорь Романенко в интервью "ТСН" посовал украинцам преждевременно не паниковать и сохранять спокойствие. Украина уже не впервые за более чем два года войны переживает тяжелые периоды с дефицитом боеприпасов и огневых средств. Поэтому нужно спокойно относиться к подобным угрозам, потому что паника – это не состояние граждан и воюющей страны.
Он добавляет, что страны-партнеры, поддерживающие Украину и их военно-промышленные комплексы, оказались не готовы к таким бешеным расходам, которые возникли из-за этой войны.
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