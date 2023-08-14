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Slava Kot
Западные политики надеялись, что украинское контрнаступление заставит Россию вступить в мирные переговоры по завершению войны до конца года. Однако теперь военные стратеги и политики меняют это мнение и считают, что нужно Украину начинать готовить к весеннему наступлению в следующем году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Wall Street Journal.
Украинские военные. Фото из открытых источников
Запад начинает склоняться к идее, что война Украины против России перерастет в долговременный конфликт, если не произойдет значительный прорыв в деоккупации украинских территорий.
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Ожидается, что украинская кампания по возвращению территории, оккупированной российскими войсками, продлится многие месяцы, а нынешнее наступление закончится с приходом зимы. Таким образом, военные стратеги и политики уже планируют весеннее наступление следующего года.
Соединенные Штаты, Япония и другие союзники НАТО пообещали Украине создать долгосрочные меры безопасности. А США и дальше продолжит поставлять современное оружие. Кроме того, к началу весеннего наступления значительная часть украинских солдат сможет пройти обучение на Западе.
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сегодня, 11:22
Поки наші корумповані нездатні вихвалялись своїми майбутніми перемогами, поки кілька разів на день на публіку демонстрували діяльність своїх організмів, поки розповідали як вони працюють над отриманням від інших всього. Ворог тихо старанно і цілеспрямовано підготувався до захисту. Його командування не боялось з'являтись на передовій, війська воюють, а ні ховаються за цивільними в надії перечекати війну отримуючи великі гроші. Трухляве дерево не дає плодів. Риба ганьбиться з голови. Якраз зимою буде наступ ворога, а наші боягузи контрбліцкригу весною не почнуть, якщо копняка не дати.