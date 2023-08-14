После нескольких месяцев наступления Запад начинает менять военную стратегию по отношению к Украине - СМИ

Западные политики надеялись, что украинское контрнаступление заставит Россию вступить в мирные переговоры по завершению войны до конца года. Однако теперь военные стратеги и политики меняют это мнение и считают, что нужно Украину начинать готовить к весеннему наступлению в следующем году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Wall Street Journal.



Украинские военные. Фото из открытых источников

Запад начинает склоняться к идее, что война Украины против России перерастет в долговременный конфликт, если не произойдет значительный прорыв в деоккупации украинских территорий.

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Ожидается, что украинская кампания по возвращению территории, оккупированной российскими войсками, продлится многие месяцы, а нынешнее наступление закончится с приходом зимы. Таким образом, военные стратеги и политики уже планируют весеннее наступление следующего года.

Соединенные Штаты, Япония и другие союзники НАТО пообещали Украине создать долгосрочные меры безопасности. А США и дальше продолжит поставлять современное оружие. Кроме того, к началу весеннего наступления значительная часть украинских солдат сможет пройти обучение на Западе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что аналитики дают тревожные прогнозы на то, когда закончится война . Западные эксперты надеялись на "чудо" от украинского контрнаступления, однако теперь понимают, что война не закончится в 2023 году. Американский военный аналитик Майкл Кофман указывает, что война может продолжаться до конца 2024-2025 годов.

Также "Комментарии" писали о том, ошиблась ли Украина, когда решила защищать Бахмут. Какие последствия это имело для летнего контрнаступления.