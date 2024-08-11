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Запад изменил свое мнение по поводу военной операции Украины в Курской области

На Западе считают военную операцию в Курской области серьезным рычагом для предстоящих мирных переговоров об окончании войны в Украине.

сегодня, 13:50
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Slava Kot








Журналист-расследователь издания The Insider Христо Грозев рассказал, что Запад сначала считал прорыв границы в Курской области небольшой операцией, которая должна оказать психологическое влияние на россиян. Однако через несколько дней они изменили свое мнение по поводу боев в Курской области.

Запад изменил свое мнение по поводу военной операции Украины в Курской области

Журналист-расследователь Христо Грозев. Фото из открытых источников

Болгарский журналист Христо Грозев, специализирующийся на расследованиях о российских шпионах за границей, дал интервью "Общественному", во время которого обсудил военную операцию в Курской области.

После прорыва границы Грозев пообщался с представителями западных стран, чтобы узнать больше информации. Однако оказалось, что они ничего не знали о намерениях Украины, которая не делилась информацией для избежания ее утечки. Кроме того, поначалу они считали, что это небольшая операция вблизи границы.

"Первая реакция с их стороны была, что это, скорее всего, какая-то минимальная психооперация, которая имеет целью создать напряжение среди российского населения, чтобы они поняли цену войны и так далее", — говорит Грозев.

Однако впоследствии Запад понял большие масштабы ситуации в Курской области и то, как захват российских территорий может использовать Украина в случае предстоящих переговоров с Россией.

"Уже после первых двух ночей контратак у них изменилось отношение, и они считают, что это имеет шанс, чтобы эти позиции закрепились. Это стало серьезным рычагом для будущих переговоров, даже если только на этой территории будет укреплена украинская сторона, ВСУ", – считает Грозев.

Болгарский журналист подчеркнул, что, несмотря на отсутствие публичной реакции на бои в Курской области среди круга приближенных к Путину, они могут изменить мнение относительно войны в Украине. По словам Грозева, круг Путина ожидал новое наступление россиян перед выборами президента США, чтобы получить больше территорий и пойти на мирные переговоры для окончания войны или заморозки конфликта на территориях, которые Россия взяла под контроль. Однако теперь российские спецслужбы, олигархи и другие видят, что война идет не только в Украине, но и перекинулась на Россию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Западе считают попытку Зеленского начать наступление на Курскую область РФ самым рискованным решением президента Украины в войне.

Также "Комментарии" писали о руководителе Генштаба РФ Герасимове, который соврал Путину о ситуации в Курской области в первые дни военной операции украинских сил.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=B_QD9HSn1d0
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