Запад и Украина выбрали общую тактику с F-16: Россия в растерянности

Стратегия украинских властей, а также западных партнеров состоит в том, чтобы создавать видимость стратегической неопределенности в вопросе поставок F-16, об этом порталу "Комментарии" сказал кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин. То есть, по его словам, Россия точно не знает, прибыли в Украину эти истребители или нет.

F-16

"Понятно, почему это происходит. Это связано с безопасностью. А четкое подтверждение истребителей F-16 в Украине будет означать, что Россия, конечно же, будет за ними охотиться на всех аэродромах, где только возможно. А так создается эффект неожиданности для России". И именно поэтому я думаю избран именно такую тактику, чтобы официально не подтверждать ни количество, ни то, что они здесь есть. Через некоторое время по эффектам из конкретно взятых ситуаций многое прояснится", – подчеркнул политолог.

Якубин говорит, что учитывая информацию от западных журналистов, F-16 вероятнее всего будут использовать для усиления ПВО. Ведь во многих западных странах системы ПВО-ПРО работают, опираясь, прежде всего, на F-16, а потом уже на ракетные установки.

"Поэтому вряд ли стоит ожидать, что передача первых F-16 Украине вызовет какой-то эффект в плане наступления и так далее. Если судить по тем цифрам, которые мы знаем, сколько планировали предоставить, сколько предоставили, сколько еще собираются предоставить партнеры Украине, то этого недостаточно для проведения эффективного наступления. Ведь мы знаем цифры российской авиации, и они, конечно, большие.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , изменят ли американские истребители ситуацию на фронте.



