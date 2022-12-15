Запад допускает поставки Украине новых истребителей: когда это может произойти

Союзники и партнеры Украины на Западе активно обсуждают все варианты, как обеспечить Киеву "решающее преимущество" над российскими оккупационными силами и положить конец полномасштабной войне. Об этом сообщили собеседники "Evening Standard", имеющие отношение к обсуждениям, пишет издание "Комментарии".

Истребитель. Фото: GETTY IMAGES

В материале говорится, что союзники Украины, которые активно помогают укреплять ВСУ, думают над тем, как обеспечить Украине важное преимущество и помочь максимально оперативно положить конец войне, выбив россиян с украинской территории.

Один из собеседников издания отметил, что Запад обсуждает возможность поставки Украине современных истребителей, что может оказать решающий эффект в момент контрнаступления ВСУ. Он уточнил, что в качестве помощи Украине рассматривается "что угодно", но с условием не совершать атаки по территории РФ, кроме той, которая непосредственно вовлечена в боевые действия в Украине".

Также речь может идти о поставках вооружения, которое бы позволило Украине осуществлять удары "на опережение" РФ, а не просто сдерживать российские атаки, например, на ключевые объекты инфраструктуры.

"Это сложный вопрос, но это вопрос, который начинают рассматривать, потому что альтернатива, которая заключается в том, чтобы оставить все как есть, также не является привлекательной. Это работа, которая ведется в США и с ключевыми союзниками по НАТО. Она еще не достигла завершения, но это то, что мы рассматриваем очень внимательно", — отметил собеседник Evening Standard.

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