Запад дал время России: стало известно, как орки готовятся встречать F-16 в Украине

Сейчас российские ВВС проводят испытания новых ракет класса воздух-воздух. Таким образом, они готовятся к появлению американских истребителей в Украине. Речь идет об использовании оккупантами истребителя Су-30, вооруженного двумя ракетами Р-37М и двумя Р-77-1.

F-16

При этом, как рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан, на самом деле Р-77-1 является старой ракетой с моноимпульсной допплеровской активной радиолокационной головкой самонаведения. Дальность полета этой ракеты составляет около 100 км. А вот Р-37М, говорит Свитан, является одной из новых ракет, изготовленной на базе старой еще советской ракеты Р-37 повышенной дальности, ее носителем был когда-то МиГ-31.

При этом Свитан подчеркнул, что российские захватчики до сих пор используют ракеты Р-37. По его информации, несколько украинских пилотов погибли как раз от поражения этой ракетой.

Кроме того, военный эксперт подчеркнул, что Р-37М — модернизация ракеты Р-37 с дальностью 300 километров. У нее, подчеркивает Свитан, также головка самонаведения, отрабатывающая за 300 километров до цели. Эта ракета также имеет инарционную систему наведения с радиокоррекцией.

При этом Свитан подчеркнул, что оккупанты пытаются расширить количество носителей ракет. Технические параметры ракет и Су-35 или Су-30 совместимы, именно поэтому они могут выполнять такого рода задачи.

То есть, подчеркнул военный эксперт, оккупанты активно готовятся встречать F-16, при этом западные партнеры дают врагу время для осуществления такой подготовки. Он напомнил, что уже нечто похожее было, когда партнеры из США дали время террористической России подготовиться встретить Abrams.

"Также дали 9 месяцев на подготовку к контрнаступлению Украины",

– подчеркнул Свитан.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что уже скоро американские истребители будут в Украине.