На болотах запылает. Украина получила отличные новости по поводу поставок F-16

Как заявила Мэтте Фредериксен, истребители F-16 в текущем месяце будут уже в небе над Украиной.

F-16

"F-16 из Дании будут в небе над Украиной в течение месяца",

– сказала премьер Дании, сообщает Deutsche Welle.

Вероятно, Украина получит 19 американских истребителей. По крайней мере Дания ранее объявляла, что готова предоставить именно такое количество F-16.

Кроме того, Фредериксен сообщила, что у Европы еще 5-6 систем противовоздушной обороны, которые будут предоставлены Украине.

"F-16 из Дании будут в Украине в течение месяца, – премьер-министр Дании. Врагу приготовиться",

– прокомментировал хорошие новости военный Виктор Таран.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что пресс-секретарь Воздушных сил Илья Евлаш ранее раскрыл дату, после которой можно ожидать прибытия истребителей F-16 в Украину. По его словам, первые западные боевые самолеты появятся в Украине после Пасхи. Однако Евлаш подчеркнул, что воздушные силы "не загадывают эти сроки", ведь дата доставки истребителей несколько раз менялась. По его словам, задача Воздушных сил работать с предоставленным им, а поставка самолетов зависит от высшего военно-политического руководства Украины. Кроме того, Илья Евлаш подчеркнул, что в случае прибытия самолетов F-16 в Украину об этом станет известно.

Кроме того, известно, что в России уже устроили истерику по поводу поставок в Украину американских истребителей. Кремль будет воспринимать истребители F-16, которые появятся в Украине как носители ядерного оружия, заявили в МИДе страны-агрессора. При этом особо подчеркнули, что поставки американских истребителей F-16 Кремль будет рассматривать как целенаправленную провокацию со стороны Соединенных Штатов и НАТО.



