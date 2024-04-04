Заморозка войны в Украине: в Чехии высказались о таком сценарии

Замораживание войны России против Украины не приведет к стабильному миру. Европейскому Союзу и НАТО необходима дискуссия о стратегии по действиям страны-агрессора. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает "Deutsche Welle".

Глава МИД Чехии Ян Липавский. Фото из открытых источников

Липовский отметил, ни у Североатлантического альянса, ни у Европейского Союза нет стратегии по РФ.

"Общие прения о нашей стратегии по России не ведут ни в НАТО, ни в ЕС. Я считаю это ошибкой. Я считаю, что мы должны вести такие дебаты. Во время такой дискуссии нужно обсуждать и то, как должна закончиться война в Украине", — отметил топ-дипломат.

В то же время, он объяснил необходимость соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и Будапештский меморандум 1991 года.

Отдельно Ян Липавский выделил принцип, согласно которому государство и народ Украины должны обладать правом голоса при принятии решения о будущем мире с Россией.

"Наибольшей ошибкой, которую мы, Запад или ведущие силы, могли бы совершить, было бы навязывать или диктовать Украине любое решение, не пригласив ее к участию в этом процессе", – высказался министр.

Он отметил, что в таком случае украинцы почувствуют себя преданными, а это не приведет к крепкому и справедливому миру и безопасности в Европе.

"Меня не радует, когда я слышу о замораживании конфликта, потому что в Украине конфликт был заморожен с 2014 года, а нынешняя война — это просто продолжение замороженного конфликта, который начался в 2014 году. Так что, на мой взгляд, это не принесет справедливого и крепкого мира на европейском континенте", – говорит Липовский.

Он считает, что война в Украине стала следствием более масштабной проблемы — российского империализма.

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