Заморозка войны в Украине: в Чехии высказались о таком сценарии

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Кравцев Сергей
Замораживание войны России против Украины не приведет к стабильному миру. Европейскому Союзу и НАТО необходима дискуссия о стратегии по действиям страны-агрессора. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает "Deutsche Welle".
Глава МИД Чехии Ян Липавский. Фото из открытых источников
Липовский отметил, ни у Североатлантического альянса, ни у Европейского Союза нет стратегии по РФ.
В то же время, он объяснил необходимость соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и Будапештский меморандум 1991 года.
Отдельно Ян Липавский выделил принцип, согласно которому государство и народ Украины должны обладать правом голоса при принятии решения о будущем мире с Россией.
Он отметил, что в таком случае украинцы почувствуют себя преданными, а это не приведет к крепкому и справедливому миру и безопасности в Европе.
Он считает, что война в Украине стала следствием более масштабной проблемы — российского империализма.
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