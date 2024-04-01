У Зеленского сделали заявление о "заморозке" войны и обратились к Западу

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Кравцев Сергей
Россия бросает на войну все свои ресурсы и сейчас Украина как никогда нуждается от своих партнеров существенного увеличения поддержки. Как передаёт портал "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter (X) сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников
Спикер подчеркнул, что Россия бросает на войну все свои ресурсы, а война такого рода имеет только военное решение.
Он добавил, чем быстрее это поймут партнеры Украины, тем эффективнее и тем лучше будет выглядеть ситуация.
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