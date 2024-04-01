У Зеленского сделали заявление о "заморозке" войны и обратились к Западу

Россия бросает на войну все свои ресурсы и сейчас Украина как никогда нуждается от своих партнеров существенного увеличения поддержки. Как передаёт портал "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter (X) сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

"Без иллюзий. Позиционной войны нет (продвижения нет, но интенсивность боев крайне высока), признаков "заморозки" нет. РФ не решила своих основных задач (среди которых уничтожение суверенного государства, захват и юридическое закрепление чужих территорий, фильтрация/депортация и уничтожение больших групп нелояльного населения) и поэтому продолжает эскалацию", — отметил Михаил Подоляк.

Спикер подчеркнул, что Россия бросает на войну все свои ресурсы, а война такого рода имеет только военное решение.

"Поэтому еще раз: давайте без иллюзий, просто сидеть и ждать не получится, все равно придется резко наращивать военное производство и насыщать Украину паритетным количеством оружия", — заявил советник главы Офиса президента.

Он добавил, чем быстрее это поймут партнеры Украины, тем эффективнее и тем лучше будет выглядеть ситуация.

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