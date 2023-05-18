Заморозка войны в Украине: СМИ узнали сценарий, который рассматривают США

Администрация Джо Байдена допускает вероятность того, что полномасштабная война в Украине превратится в замороженный конфликт на десятилетия по примеру ситуации с разделенной Кореей. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет американское издание Politico по итогам бесед с источниками в Вашингтоне.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По информации издания, в Белом доме и других властных органах США уже проходили предварительные обсуждения возможных конфигураций линии разграничения, которую Украина и Россия согласились бы не пересекать, но которые не должны быть официальными границами.

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"Это сценарий, который может оказаться наиболее реалистичным в долгосрочной перспективе, учитывая, что ни Киев, ни Москва не склонны когда-либо признавать поражение. Это также становится все более вероятным на фоне растущего в администрации чувства того, что предстоящее украинское контрнаступление не нанесет России смертельный удар", – говорится в материале.

Отмечается, что замороженный конфликт может стать политически приемлемым долгосрочным результатом для США и других стран-партнеров Украины, поскольку позволит снизить расходы на поддержку Киева. Взамен Украине могут предложить долгосрочные связи с США и НАТО в сфере безопасности.

Журналисты отмечают, что корейский сценарий для Украины пока что не называется Вашингтоном, как таковой к которому нужно начинать двигаться. На сегодняшний день власти США готовы предоставлять Украине необходимые оружие и поддержку и далее.

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