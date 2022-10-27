Зальют Россию кровью – российский оппозиционер о будущем режиме Путина

Российский оппозиционер Леонид Гозман, в последние месяцы скрывающийся от российских властей в Польше спрогнозировал будущее РФ после падения режима Путина. По его словам, Россию зальет кровью от междоусобий. Об этом российский диссидент Леонид Гозман заявил в интервью изданию RP .

Российский оппозиционер Леонид Гозман. Фото с открытых источников

Российский диссидент Леонид Гозман считает, что сейчас в РФ идет пассивное сопротивление. Под этим понятием 72-летний политик подразумевает то, что многие убегают из России через мобилизацию, а поддержка Путина постоянно падает.

Гозман утверждает, что, по мнению россиян, они не могут ничего изменить. Диссидент считает, что россиян просто расстреляют, и весь протест закончится. Несмотря на это, по мнению россиянина, нация сможет восстать, когда не будет хлеба.

Российский оппозиционер говорит, что после падения режима Путина все будут равны в борьбе за власть, что приведет к войне между армиями в РФ, включая частные и региональные.

"Пригожин из Шойги, Шойги с Золотовым, а Золотов с Кадыровым. Зальют Россию кровью", — утверждает российский оппозиционер Леонид Гозман.

Ранее портал "Комментарии" сообщал слова Леонида Гозмана о том, что будущий президент Российской Федерации должен будет опуститься на колени в нескольких городах Украины. Кроме того, по словам российского диссидента, Россия должна выплатить репарации Украине не дожидаясь окончательного решения международного суда.

Также "Комментарии" писали о приспешнике Путина, президенте Белорусе и Лукашенко, который готовит свое общество к активной войне с Украиной. Об этом заявила белорусская оппозиционерка Тихановская.

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