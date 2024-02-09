logo

BTC/USD

47290.63

ETH/USD

2509.44

LTC/USD

70.96

USD/UAH

38.00

EUR/UAH

41.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Залужный здесь ни при чем. Эксперт объяснил, с чем связана стагнация на фронте
commentss НОВОСТИ Все новости

Залужный здесь ни при чем. Эксперт объяснил, с чем связана стагнация на фронте

Стагнация на фронте, о которой говорил президент Владимир Зеленский, связана не с успехами врага или провалами в планировании действий со стороны Украины, а с нехваткой вооружений, сказал в интервью «Главреду» военный эксперт Александр Мусиенко

сегодня, 13:20
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Пока Россия владеет инициативой на поле боя, особенно на Востоке. Сейчас оккупанты ведут наступательные действия, говорит Александр Мусиенко. По его словам, у противника есть незначительные тактические успехи, но, несмотря на это, украинские силы продолжают противодействовать РФ и достаточно эффективно сдерживать давление врага.

Залужный здесь ни при чем. Эксперт объяснил, с чем связана стагнация на фронте

С чем связана стагнация на фронте

Эксперт добавил, что стагнация, о которой говорит президент, не свидетельствует о том, что как-то неправильно планируются операции. Проблема в том, добавляет Мусиенко, что Украина не получает достаточное количество вооружения.

"Мы ждем самолеты, ракеты Taurus. А учитывая то, что президент давал интервью итальянскому медиа, это еще был и призыв к нашим западным партнерам, ведь Италия будет председательствовать в "Большой семерке". И интервью итальянскому вещателю важно с точки зрения влияния на итальянскую аудиторию, их истеблишмент и политикум",
– считает аналитик.

По его словам, сейчас в ВСУ недостаток артиллерии пытаются компенсировать дронами, получаемыми за счет волонтеров и предоставленного государством. Именно ими пытаются усмерить врага. При этом эксперт считает, что наступательный потенциал России иссякнет примерно до марта.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", основной претензией Владимира Зеленского к Валерию Залужному была так называемая стагнация на фронте. Как результат, Залужный был уволен из поста главнокомандующего ВСУ, а на его место назначен Александр Сырский.

Портал "Комментарии" сообщал, что новоназначенный главком Александр Сырский отметил, что сегодня перед Украиной на повестке дня стоят новые задачи , в частности: четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшей оружия, поступающего от наших союзников; быстрое и рациональное распределение необходимого для боевых действий остается основным заданием военной логистики.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://glavred.net/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости