Залужный здесь ни при чем. Эксперт объяснил, с чем связана стагнация на фронте

Пока Россия владеет инициативой на поле боя, особенно на Востоке. Сейчас оккупанты ведут наступательные действия, говорит Александр Мусиенко. По его словам, у противника есть незначительные тактические успехи, но, несмотря на это, украинские силы продолжают противодействовать РФ и достаточно эффективно сдерживать давление врага.

С чем связана стагнация на фронте

Эксперт добавил, что стагнация, о которой говорит президент, не свидетельствует о том, что как-то неправильно планируются операции. Проблема в том, добавляет Мусиенко, что Украина не получает достаточное количество вооружения.

"Мы ждем самолеты, ракеты Taurus. А учитывая то, что президент давал интервью итальянскому медиа, это еще был и призыв к нашим западным партнерам, ведь Италия будет председательствовать в "Большой семерке". И интервью итальянскому вещателю важно с точки зрения влияния на итальянскую аудиторию, их истеблишмент и политикум",

– считает аналитик.

По его словам, сейчас в ВСУ недостаток артиллерии пытаются компенсировать дронами, получаемыми за счет волонтеров и предоставленного государством. Именно ими пытаются усмерить врага. При этом эксперт считает, что наступательный потенциал России иссякнет примерно до марта.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", основной претензией Владимира Зеленского к Валерию Залужному была так называемая стагнация на фронте. Как результат, Залужный был уволен из поста главнокомандующего ВСУ, а на его место назначен Александр Сырский.

Портал "Комментарии" сообщал, что новоназначенный главком Александр Сырский отметил, что сегодня перед Украиной на повестке дня стоят новые задачи , в частности: четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшей оружия, поступающего от наших союзников; быстрое и рациональное распределение необходимого для боевых действий остается основным заданием военной логистики.



