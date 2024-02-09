Залужный здесь ни при чем. Эксперт объяснил, с чем связана стагнация на фронте

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Ткачик Олеся
Пока Россия владеет инициативой на поле боя, особенно на Востоке. Сейчас оккупанты ведут наступательные действия, говорит Александр Мусиенко. По его словам, у противника есть незначительные тактические успехи, но, несмотря на это, украинские силы продолжают противодействовать РФ и достаточно эффективно сдерживать давление врага.
С чем связана стагнация на фронте
Эксперт добавил, что стагнация, о которой говорит президент, не свидетельствует о том, что как-то неправильно планируются операции. Проблема в том, добавляет Мусиенко, что Украина не получает достаточное количество вооружения.
По его словам, сейчас в ВСУ недостаток артиллерии пытаются компенсировать дронами, получаемыми за счет волонтеров и предоставленного государством. Именно ими пытаются усмерить врага. При этом эксперт считает, что наступательный потенциал России иссякнет примерно до марта.
Напомним, как сообщал портал "Комментарии", основной претензией Владимира Зеленского к Валерию Залужному была так называемая стагнация на фронте. Как результат, Залужный был уволен из поста главнокомандующего ВСУ, а на его место назначен Александр Сырский.
Портал "Комментарии" сообщал, что новоназначенный главком Александр Сырский отметил, что сегодня перед Украиной на повестке дня стоят новые задачи , в частности: четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшей оружия, поступающего от наших союзников; быстрое и рациональное распределение необходимого для боевых действий остается основным заданием военной логистики.
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