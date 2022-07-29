Залужный впервые показал, как ВСУ бьют врага М270 MLRS

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал видео боевой работы американских М270 MLRS на войне. Как передает портал "Комментарии", видео, как украинские защитник используют высокоточное американское оружие Валерий Залужный выложил у себя в Facebook.

М270 MLRS. Фото: из открытых источников

"Вооруженные силы благодарны нашим партнерам за непреклонную поддержку и помощь. Вместе к Победе!", – написал Валерий Залужный, продублировав также этот текст на английском языке.

Читайте также на портале "Комментарии" — рейтинговое издание The Washington Post опубликовало статью, в которой речь идет о том, что Украина снова может переломить течение войны. В материале отмечается, что у украинских бойцов есть шанс перехватить инициативу благодаря более совершенной артиллерии, в том числе американским HIMARS. Каковы шансы на это? Как могут события на фронте развиваться в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – самый рейтинговый претендент на пост главы правительства Великобритании Лиз Трасс сделала новое заявление по войне в Украине. Она заверила, что одной из главных своих задач на посту премьер-министра видит помощь Украине в войне. Так она в очередной раз заявила, что станет "самым большим другом" Украины, если возглавит правительство, и сказала, что первый ее телефонный звонок будет именно в столицу Украины президенту Зеленскому.

"Комментарии" писали ранее - в МИД России объяснили, при каких обстоятельствах в Украине завершатся боевые действия.





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