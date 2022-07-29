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Залужный впервые показал, как ВСУ бьют врага М270 MLRS

ВСУ продолжают эффективно использовать западное оружие в войне против РФ

сегодня, 12:14
Автор:

Кравцев Сергей
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал видео боевой работы американских М270 MLRS на войне. Как передает портал "Комментарии", видео, как украинские защитник используют высокоточное американское оружие Валерий Залужный выложил у себя в Facebook.

Залужный впервые показал, как ВСУ бьют врага М270 MLRS

М270 MLRS. Фото: из открытых источников

"Вооруженные силы благодарны нашим партнерам за непреклонную поддержку и помощь. Вместе к Победе!", – написал Валерий Залужный, продублировав также этот текст на английском языке.

Читайте также на портале "Комментарии" — рейтинговое издание The Washington Post опубликовало статью, в которой речь идет о том, что Украина снова может переломить течение войны. В материале отмечается, что у украинских бойцов есть шанс перехватить инициативу благодаря более совершенной артиллерии, в том числе американским HIMARS. Каковы шансы на это? Как могут события на фронте развиваться в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – самый рейтинговый претендент на пост главы правительства Великобритании Лиз Трасс сделала новое заявление по войне в Украине. Она заверила, что одной из главных своих задач на посту премьер-министра видит помощь Украине в войне. Так она в очередной раз заявила, что станет "самым большим другом" Украины, если возглавит правительство, и сказала, что первый ее телефонный звонок будет именно в столицу Украины президенту Зеленскому.

"Комментарии" писали ранее - в МИД России объяснили, при каких обстоятельствах в Украине завершатся боевые действия.



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Источник: https://www.facebook.com/CinCAFU
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