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Залужный впервые отреагировал на прослушку в своем кабинете

Валерий Залужный считает, что установка прослушки в кабинете готовилась для его предстоящей встречи.

сегодня, 14:25
Автор:
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Slava Kot
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал ситуацию с найденным аппаратом в его кабинете. Залужный расценил новости о прослушке как один из инцидентов войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "РБК-Украина".

Залужный впервые отреагировал на прослушку в своем кабинете

Валерий Залужный о прослушке в своем кабинете. Фото из открытых источников

Главком ВСУ объяснил, что кабинетом, где нашли прослушку, он должен был воспользоваться на следующий день.

"Скажу вам так: это помещение, которое я должен использовать сегодня. В нем вчера в ходе проверки нашли", — сказал Залужный и добавил, что этот кабинет не был постоянным местом его работы.

Валерий Залужный объяснил, что прослушка была найдена только в одном месте. Кроме того, этот кабинет давно не использовался главнокомандующим ВСУ.

"Это помещение и раньше использовалось. Но перерыв был достаточно существенным. Поэтому это просто уже под мою встречу, видимо, готовились", — считает Валерий Залужный.

Напомним, что прослушивающее устройство было обнаружено 17 декабря во время подготовки кабинета Залужного. По этому инциденту СБУ открыла уголовное производство, а Генштаб ВСУ подтвердил информацию о найденной прослушке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Валерий Залужный прокомментировал ситуацию с мобилизацией в Украине и раскритиковал решение уволить областных военкомов. Кроме того, главнокомандующий отреагировал на новый способ набора в ВСУ – рекрутинг.

Также "Комментарии" писали, что у украинцев изменилось доверие к правительству и президенту Владимиру Зеленскому, однако показатели ВСУ и Валерия Залужного остаются на высоком уровне. Об этом свидетельствуют новые результаты социологического исследования от КМИС.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/zaluzhniy-vpershe-prokomentuvav-proslushku-1702896168.html
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сегодня, 14:45

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