Залужный впервые отреагировал на прослушку в своем кабинете

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Slava Kot
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал ситуацию с найденным аппаратом в его кабинете. Залужный расценил новости о прослушке как один из инцидентов войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "РБК-Украина".
Валерий Залужный о прослушке в своем кабинете. Фото из открытых источников
Главком ВСУ объяснил, что кабинетом, где нашли прослушку, он должен был воспользоваться на следующий день.
Валерий Залужный объяснил, что прослушка была найдена только в одном месте. Кроме того, этот кабинет давно не использовался главнокомандующим ВСУ.
Напомним, что прослушивающее устройство было обнаружено 17 декабря во время подготовки кабинета Залужного. По этому инциденту СБУ открыла уголовное производство, а Генштаб ВСУ подтвердил информацию о найденной прослушке.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Валерий Залужный прокомментировал ситуацию с мобилизацией в Украине и раскритиковал решение уволить областных военкомов. Кроме того, главнокомандующий отреагировал на новый способ набора в ВСУ – рекрутинг.
Также "Комментарии" писали, что у украинцев изменилось доверие к правительству и президенту Владимиру Зеленскому, однако показатели ВСУ и Валерия Залужного остаются на высоком уровне. Об этом свидетельствуют новые результаты социологического исследования от КМИС.
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Прозріння настає, похмілля буде важким! Юдейські схеми ще ніхто ніколи не перевершив. Вирок він виніс давно. Єдине що може зробити армія для країни, дати населенню виїхати - не видавати його ворогу на м'ясо.