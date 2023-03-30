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Залужный снова обратился к союзникам: Украине нужны самолеты F-16 (ВИДЕО)

Украина ждет от западных партнеров решение по поставках самолетов F-16

сегодня, 12:27
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Автор:

Кравцев Сергей

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный отметил, что украинским защитникам нужны западные самолеты-истребители F-16. Вместе своим публичным призывом к западным партнерам Украины Залужный выложил на своей странице в Facebook видео, в котором украинские защитники рассказывают, как военная авиация Украины оказывала неожиданное для россиян сопротивление с начала вторжения РФ и как важно сейчас украинским пилотам получить авиацию западного образца.

Залужный снова обратился к союзникам: Украине нужны самолеты F-16 (ВИДЕО)

Валерий Залужный. Фейсбук Валерия Залужного

Один из украинских пилотов на видео говорит, что самое сложное – это не умение пилотировать, а умение применить воздушное судно в реальном бою.


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Стоит отметить, официальный Киев уже давно просит у западных партнеров, в частности США, истребители F-16. Администрация президента США Джо Байдена отказывает в этом, говоря, что предоставление самолетов сейчас не ко времени, потому что принесет пользу Украине. В Конгрессе США называли отправку F-16 "не очень мудрым использованием ресурсов".                                                

Президент Владимир Зеленский не раз говорил, что Украине нужны западные истребители. В частности, после атаки россиян дронами в ночь на 27 февраля он объяснял, что современные боевые самолеты помогли бы защитить небо Украины как составляющая ПВО.

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Также издание "Комментарии" сообщало – почему самолеты F-16 не помогут Украине: в США сделали настораживающее заявление.





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Источник: https://www.facebook.com/watch/CinCAFU/
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