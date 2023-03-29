Почему F-16 не помогут Украине: в США сделали настораживающее заявление

Многоцелевые самолеты F-16 не помогут Украине на этой стадии войны. Как передает издание "Комментарии", такое мнение на заседании Комитета Сената США по вооруженным силам озвучил министр обороны США Ллойд Остин.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"Если вы говорите о F-16, когда бы вы не приняли решение, чтобы сформировать все необходимое для предоставления этих возможностей, понадобится около 18 месяцев для формирования. И это не поможет в этой нынешней битве", — отметил Остин.

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При этом глава оборонного ведомства США не исключает, что в будущем у Киева могут появиться способности, чтобы эффективно воспользоваться преимуществом в небе, имея на вооружении истребители F-16. При этом в будущем Украина может получить не только самолеты F-16, что активно обсуждается, но и другие модели самолетов четвертого поколения.

Уклонившись от прямого ответа о сроках поставок Украине самолетов, Ллойд Остин заявил, что Вашингтон вместе с партнерами продолжит работать над тем, чтобы у Украины было все необходимое для защиты своей целостности и суверенитета.

Ранее в командовании Воздушных сил ВСУ неоднократно заявляли, что Украина сможет оперативно деоккупировать все захваченные врагом территории, если на вооружении ВСУ появятся в достаточном количестве американские истребители F-15 и F-16, которые сегодня есть на вооружении стран-членов НАТО. Пока что ни одна страна, которая поддерживает Украину в войне против РФ, не приняла решение о поставках Украине F-16.

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