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Почему F-16 не помогут Украине: в США сделали настораживающее заявление

Министр обороны США считает, что на усиление потенциала страны благодаря этим самолетам понадобится около 18 месяцев

сегодня, 08:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Многоцелевые самолеты F-16 не помогут Украине на этой стадии войны. Как передает издание "Комментарии", такое мнение на заседании Комитета Сената США по вооруженным силам озвучил министр обороны США Ллойд Остин.

Почему F-16 не помогут Украине: в США сделали настораживающее заявление

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"Если вы говорите о F-16, когда бы вы не приняли решение, чтобы сформировать все необходимое для предоставления этих возможностей, понадобится около 18 месяцев для формирования. И это не поможет в этой нынешней битве", — отметил Остин.


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При этом глава оборонного ведомства США не исключает, что в будущем у Киева могут появиться способности, чтобы эффективно воспользоваться преимуществом в небе, имея на вооружении истребители F-16. При этом в будущем Украина может получить не только самолеты F-16, что активно обсуждается, но и другие модели самолетов четвертого поколения.

Уклонившись от прямого ответа о сроках поставок Украине самолетов, Ллойд Остин заявил, что Вашингтон вместе с партнерами продолжит работать над тем, чтобы у Украины было все необходимое для защиты своей целостности и суверенитета. 

Ранее в командовании Воздушных сил ВСУ неоднократно заявляли, что Украина сможет оперативно деоккупировать все захваченные врагом территории, если на вооружении ВСУ появятся в достаточном количестве американские истребители F-15 и F-16, которые сегодня есть на вооружении стран-членов НАТО. Пока что ни одна страна, которая поддерживает Украину в войне против РФ, не приняла решение о поставках Украине F-16.

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Источник: https://www.armed-services.senate.gov/hearings/to-receive-testimony-on-the-department-of-defense-budget-request-for-fiscal-year-2024-and-the-future-years-defense-program
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Обсуждения

к

сегодня, 07:26

І чим насторожує заява США Писака ти хренов или хреновая. ви вже всіх заєбали своїми видумками От вас і потрібно на війну щоб ви всяку несенітницю не писали. Уже у всіх у печінках сидите Гади


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