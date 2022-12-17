Залужный рассказал о разнице между русской армией и украинскими войсками

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Slava Kot
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал, что советская, а в конце концов и российская армия навязывала понятие "командира". Однако командир и лидер – это не тождественные понятия, уверяет Залужный и объяснил разницу между украинскими войсками и российской армией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Economist, которому украинский военный дал интервью.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото из открытых источников
Главной разницей в украинской и российской армии, долгое время использовавших методы СССР, Валерий Залужный называет командиров.
Держиморда – это персонаж произведения Гоголя "Ревизор", которого можно описать как грубого, слепо выполняющего приказы полицейского.
Руководитель ВСУ уверяет, что украинская армия осознала такую проблему в 2014 году, когда молодыми лейтенантами пришли командовать люди из советской военной школы. Залужный говорит, что и в украинской армии были свои держиморды, которые кулаками и силой хотели навести порядок. Залужный уверяет, что вариант с держимордами в управлении армией плохой и нужно оставаться человеком.
Ранее портал "Комментарии" писал цитату Валерия Залужного, который рассказал, что нужно делать с врагами Украины, в том числе и россиянами.
Также "Комментарии" писали о топ-10 лучших политических цитат 2022 года по версии британского издания.
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сегодня, 22:33
А чому він порівнює саме з армією великобородатих братів? Чому не з НАТО, ЦАХАЛ, Південної Кореї? Ніяк великобратнього синдрому не позбувся? Так СРСР полюбляв порівнювати свої досягнення з 1913 роком. Хоч Росія і ворог, але ворог, який сам себе забезпечує. Іронії не помічає? Захищає справжню країну, яка все своє має для свого захисту, чи розікрадений владними бандами анклав?