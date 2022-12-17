Залужный рассказал о разнице между русской армией и украинскими войсками

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал, что советская, а в конце концов и российская армия навязывала понятие "командира". Однако командир и лидер – это не тождественные понятия, уверяет Залужный и объяснил разницу между украинскими войсками и российской армией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Economist, которому украинский военный дал интервью.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото из открытых источников

Главной разницей в украинской и российской армии, долгое время использовавших методы СССР, Валерий Залужный называет командиров.

"При всем уважении к господину Суровикину, если посмотреть на него, то это обычный петровский полководец времен Петра Первого, скажем так, держиморда", — говорит Залужный.

Держиморда – это персонаж произведения Гоголя "Ревизор", которого можно описать как грубого, слепо выполняющего приказы полицейского.

Руководитель ВСУ уверяет, что украинская армия осознала такую проблему в 2014 году, когда молодыми лейтенантами пришли командовать люди из советской военной школы. Залужный говорит, что и в украинской армии были свои держиморды, которые кулаками и силой хотели навести порядок. Залужный уверяет, что вариант с держимордами в управлении армией плохой и нужно оставаться человеком.

"Быть нормальным всегда можно. Быть нормальным значит оставаться человеком в любой ситуации – это самое главное. Остаться человеком, стать лидером. Быть умнее, быть сильнее, быть более талантливым и в таком случае пытаться управлять людьми", — говорит главнокомандующий Вооруженными силами Украины

Ранее портал "Комментарии" писал цитату Валерия Залужного, который рассказал, что нужно делать с врагами Украины, в том числе и россиянами.

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