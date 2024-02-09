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Залужный прокомментировал получение звания Героя Украины

Залужный поблагодарил всех защитников и защитниц за службу

сегодня, 20:59
Автор:
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Марьян Ощановский
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Валерий Залужный заявил, что для него большая честь получить звание Героя Украины.

Залужный прокомментировал получение звания Героя Украины

Залужный покинул пост Главнокомандующего ВСУ. Фото из открытых источников

Как известно, после освобождения от должности Главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный получил от Владимира Зеленского звание Героя Украины. Кроме Залужного, аналогичную награду получил глава ГУР МОУ Кирилл Буданов.

"Для меня большая честь получить звание Героя Украины. Честь и ответственность. Которые я чувствую перед каждым защитником и защитницей Украины, несмотря на то, что сейчас не занимаю должности. Это Ваша награда, потому что именно вы – настоящие Герои", — подчеркнул Валерий Залужный.

Бывший Главнокомандующий ВСУ добавил, что с преданностью и благодарностью служит и будет служить украинскому народу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что решение назначить Александра Сырского Главнокомандующим ВСУ, вероятно, вызовет негативную реакцию среди находящихся на фронте украинских военнослужащих, пишет издание The Washington Post. WP отмечает, что рядовые солдаты не очень любят Сырского, поскольку многие считают его командиром советского типа. Не менее резко о новом Главнокомандующем ВСУ высказались боевые офицеры.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики продолжают открывать милитаристские лагеря для подготовки детей к военным действиям. Гауляйтеры анонсировали создание клуба "Воин" на оккупированной территории Запорожской области. Клуб планируется открыть на базе детского оздоровительного лагеря "Искра". В клубе подростков будут обучать огневой и инженерной подготовке. Таким образом, украинских детей будут готовить к службе в армии РФ.



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Источник: https://t.me/Zaluzhnui/663
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