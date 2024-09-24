Залужный попросил британцев помочь Украине победить: к какому шагу призвал экс-главком

Посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный выразил слова благодарности британцам за помощь в обороне Украины от российской агрессии и призвал к более решительным шагам, без чего нельзя даже говорить об украинской победе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Голос Америки".

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Экс-главком выступал перед аудиторией, состоявшей из партийных активистов и депутатов и чиновников среди которых был в частности министр иностранных дел Дэвид Лэмми и министр обороны Джон Гили.

Посол напомнил, что после войны именно при правлении лейбористской партии Великобритания сыграла ведущее участие в создании НАТО как основы системы безопасности в Европе.

Валерий Залужный сказал, что тот опыт и понимание важности "силы и сдерживания", сейчас также является аргументом в пользу "ускоренного" членства Украины в Альянсе.

По его словам, поддержка вступления Украины в НАТО является главным элементом гарантий безопасности необходимых для прочного мира. Он отметил необходимость обеспечить Украину достаточным количеством новейшего оружия и снять ограничения на его применение.

"Если Россия запускает ракеты по любым целям в Украине, будь то гражданские или военные, то и Украина имеет полное право отвечать таким же образом, нанося сильные удары по военным целям в России. Разве не об этом 51-я статья Устава ООН? Наверное, да. Это не эскалация. Речь идет о принципах самообороны", – высказался посол.

Он утверждает, что "уже сейчас" партнеры могут помочь защитить украинское воздушное пространство, сбивая российские ракеты и дроны на западе Украины.

Также он напомнил о необходимости воплощения санкций в отношении России и использования прежде всего российских денег, замороженных на западе российских активов, для помощи Украине, а не денег западных налогоплательщиков.

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