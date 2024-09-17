В последнее время большое внимание уделяется операции ВСУ на Курщине. Однако все чаще в СМИ пробиваются материалы о том, что далеко не все в верхней ступени командования ВСУ поддержали такую идею. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico", со ссылкой на двух высокопоставленных украинских военных чиновников, которые согласились дать интервью на условиях анонимности.

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что именно президент Украины Владимир Зеленский был среди подгримированных идеей наступления на РФ. Он впервые поднял вопрос о наступлении в РФ в начале года и настаивал на нем.

Среди выступивших против издания приводит бывшего командующего ВСУ Валерия Залужного. Сообщается, что его возражение против Курской операции заключалось в отсутствии "второго шага" после прорыва российской границы. По словам одного из чиновников, Валерий Залужный не получил четкого ответа от Владимира Зеленского на этот счет и считал операцию авантюрой.

Журналисты обращают внимание, что Валерий Залужный был не один, кто выступал категорически против Курской операции. Свое несогласие с данным планом выражал уволенный в июле командир 80-й десантно-штурмовой бригады Эмиль Ишкулов.

Источники СМИ заявили, что "Ишкулов возражал против операции в Курской области, опасаясь, что его бригада в конечном итоге может оказаться слишком уязвимой на территории России, и что количество потерь может резко возрасти".

Издание отмечает, что вопрос Залужного о "втором шаге" после прорыва границы РФ сейчас как никогда актуален. Ведь до сих пор непонятно, как долго украинцы смогут продержаться в Курской области, и что будет потом. В частности, как западные, так и украинские скептики уже открыто выражают опасения, что подразделения ВСУ могут оказаться внутри и пострадать от неизбежно приближающегося деморализирующего отступления.

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