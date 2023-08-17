Залужный показал настоящий ночной ужас для пехоты оккупантов (ВИДЕО)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный опубликовал трехминутное видео 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша, которые используют в своей работе бронетранспортеры International MaxxPro. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram-канал Главнокомандующего ВСУ.

Бронетранспортер International MaxxPro. Фото из открытых источников

Залужный называет экипажи бронетранспортеров International MaxxPro 68-й ОЕБр настоящим ночным ужасом для пехоты оккупантов. А украинские военные одобрительно относятся к американской технике, позволяющей уничтожать российских солдат.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Поставленная задача – мы выезжаем. Пулеметчики давят врага огнем, в это время гранатометчики добавляют из люка. Когда открывается задняя дверь – высадка и штурм", – описывает ежедневные бои против оккупантов военнослужащий 68-й ОЕБр Алексей.

Залужный указывает, что бойцы отметили несколько ключевых характеристик International MaxxPro, в частности, касающихся скорости, маневровости и мощности военной техники. Эти особенности позволяют использовать бронетранспортер при наступательных операциях и в моменты оборонительных действий.

Посмотреть видео опубликованное Валерием Залужным о работе 68-й ОЕБр можно ниже:

International MaxxPro – это американский колесный бронетранспортер, поступивший на вооружение США в 2007 году. Он разработан для защиты от мин и засад. Всего было изготовлено около 9 тыс. единиц, и часть из них была передана Украине для войны против России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина получила оружие из неожиданного источника.

Также "Комментарии" писали о заявлении адмирала США, считающего, что Россия рискует начать войну с НАТО.



