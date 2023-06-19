Залужный показал, как ВСУ освободили Пятихатки (ВИДЕО)

ВСУ освободили от российских оккупантов населенный пункт Пятихатки в Запорожской области. Украинский флаг вернули над селом бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Соответствующее видео , как проходило освобождение, появилось на странице Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

ВСУ освободили Пятихатки (иллюстративное фото из открытых источников)

На опубликованном видео видно, как ВСУ, благодаря метким выстрелам, жгут российскую технику, их зенитные установки, позиции и живую силу. Сражались с россиянами, в том числе, и ударные дроны.

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Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Залужный выступил против подрыва мостов через Днепр . 26 февраля 2022 г., на третий день полномасштабного вторжения России в Украину, руководство страны рассматривало возможность подрыва мостов через Днепр, чтобы замедлить российское наступление и помешать переправе россиян на правый берег. Но против этой идеи выступил Валерий Залужный.

Глава СБУ поинтересовался мнением Залужного, тот категорически возразил: “Взорвать мосты? Ни в коем случае! Это будет предательство тех, кто остался на левом берегу Днепра – и военных, и гражданских”. Кроме этого, как утверждают в Би-би-си, ВСУ под руководством Залужного начали готовиться к широкомасштабному вторжению России летом 2021 года. С тех пор Генштаб перешел фактически на круглосуточную работу, а Залужный сменил место жительства поближе к штабу, чтобы скрывать интенсивный труд Генерального штаба. В это время было изменено расположение систем ПВО, которые вывозились из своих мест постоянной дислокации ночью.

При этом о боевых прикормах не рассказывали как Зеленскому, так и американцам, поскольку считали, что они могут проинформировать президента Украины.