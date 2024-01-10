Залужный планировал масштабное наступление на Крым: США не разрешили его провести

В 2022 году главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планировал провести военную операцию, чтобы отрезать сухопутный коридор РФ в Крым, однако получил отказ от США, утверждает американский журналист с украинскими корнями Ярослав Трофимов.



Украина готовила большую военную операцию в 2022 году. Фото из открытых источников

США и другие союзники предоставили тяжелую военную технику Украине в 2023 году, однако контрнаступление не оправдало ожиданий, ведь у России было время на подготовку обороны. Однако, Ярослав Трофимов в своей книге "Наши враги исчезнут" рассказывает о ситуации, которая могла бы изменить войну на Украине.

По словам Трофимова, Валерий Залужный и Владимир Зеленский поделились с западными партнерами планами наступления в сторону Азовского моря через Запорожскую область. Таким образом, Трофимов указывает, что ВСУ могли "лишить Москву ее крупнейшей награды в войне" — сухопутного коридора в Крым.

Залужный хотел относительно небольшое количество западной помощи: 90 дополнительных гаубиц и необходимое количество боеприпасов для наступления, ведь россияне еще не успели на тот момент достаточно укрепить оборонные позиции и создать минные поля.

Однако с точки зрения США операция была рискованная, ведь требовала не только глубоко проникнуть в оккупированную территорию, но и имела должна была расширить эту зону, чтобы предотвратить контратаки россиян с флангов. Трофимов объясняет, что США считали провал такой военной операции достаточно вероятным, а "его последствия потенциально катастрофическими", в частности, с возможной потерей Украиной Запорожья и Днепра.

Как следствие, США предлагали Украине сделать наступление на Херсонщину и Харьковщину, на что Залужный должен был согласиться, ведь без поддержки США не было возможности провести большое наступление к Азовскому морю.

"Причина, почему мы рекомендовали им идти на Херсон, заключалась в том, что у них не было обученного персонала и комплекта, чтобы пойти на юг", — сказал Трофимову высокопоставленный чиновник Пентагона и добавил, что "мы думали, что если они откусят больше, чем они могут жевать на юге, их разбили бы".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США узнали, сколько россиян действительно поддерживает войну в Украине.

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