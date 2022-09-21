Залужный обратился к украинцам из-за мобилизации в РФ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также отреагировал на оглашенную Путином частичную мобилизацию в РФ. Украинский генерал в своем официальном Telegram-канале отметил , что украинские защитники 8 лет и 7 месяцев сдерживают вооруженную агрессию РФ против нашей страны.

Валерий Залужный (фото из открытых источников)

Залужный отметил, что украинцы достойно встретили кафиров.

"Полномасштабное наступление противника не испугало нас. Более того, мы объединились и достойно встретили врага. Объявление мобилизации в России тому подтверждение", — сказал Залужный.

Кроме этого, он отметил, что сейчас будущее страны, своих детей и дома, защищают сотни женщин и мужчин, которые защищают Украину. Следовательно, никакие заявления России не изменят намерение украинцев бороться.

"Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю — добровольно ли, или по мобилизации. Поэтому никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора не повлияют на нашу готовность бороться за свою свободу. Держим строй! Победа будет за нами", — написал Залужный.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Резников отреагировал на намерение Кремля отправить в Украину 300 тысяч резервистов. Министр обороны Украины Алексей Резников с иронией отреагировал на решение Кремля мобилизовать 300 тысяч резервистов на войну против Украины. В Twitter Резников написал, что автомобильный завод "Москвич" планирует в год произвести 300 тыс. машин. Глава Минобороны отметил, что в Кремле "приняли вызов". И в главном оборонном ведомстве решили отправить на войну в Украине 300 тысяч человек – столько же машин собираются склепать на автозаводе. Вряд ли это совпадение.

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