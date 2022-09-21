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Залужный обратился к украинцам из-за мобилизации в РФ

Генерал Валерий Залужный призвал украинцев держать строй

сегодня, 20:59 comments1096
Автор:

Лиля Воробьева
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также отреагировал на оглашенную Путином частичную мобилизацию в РФ. Украинский генерал в своем официальном Telegram-канале отметил , что украинские защитники 8 лет и 7 месяцев сдерживают вооруженную агрессию РФ против нашей страны.

Залужный обратился к украинцам из-за мобилизации в РФ

Валерий Залужный (фото из открытых источников)

Залужный отметил, что украинцы достойно встретили кафиров.

"Полномасштабное наступление противника не испугало нас. Более того, мы объединились и достойно встретили врага. Объявление мобилизации в России тому подтверждение", — сказал Залужный.

Кроме этого, он отметил, что сейчас будущее страны, своих детей и дома, защищают сотни женщин и мужчин, которые защищают Украину. Следовательно, никакие заявления России не изменят намерение украинцев бороться.

"Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю — добровольно ли, или по мобилизации. Поэтому никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора не повлияют на нашу готовность бороться за свою свободу. Держим строй! Победа будет за нами", — написал Залужный.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Резников отреагировал на намерение Кремля отправить в Украину 300 тысяч резервистов. Министр обороны Украины Алексей Резников с иронией отреагировал на решение Кремля мобилизовать 300 тысяч резервистов на войну против Украины. В Twitter Резников написал, что автомобильный завод "Москвич" планирует в год произвести 300 тыс. машин. Глава Минобороны отметил, что в Кремле "приняли вызов". И в главном оборонном ведомстве решили отправить на войну в Украине 300 тысяч человек – столько же машин собираются склепать на автозаводе. Вряд ли это совпадение.   



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Источник: https://t.me/CinCAFU
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