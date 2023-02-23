Залужный назначил экс-генпрокурора Луценко командиром взвода ударных БПЛА: оправдано ли это

Появилась информация, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назначил экс-министра МВД, бывшего генерального прокурора Юрия Луценко командиром взвода ударных беспилотных авиационных комплексов. Как расцениваете подобное назначение? Кто из бывших топ-политиков и чиновников очень необычно проявил себя с начала полномасштабной российской агрессии? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Юрий Луценко. Фото: Фейсбук Юрия Луценко

Луценко действительно принимает непосредственное участие в боевых действиях

Директор Украинского института политики Руслан Бортник признался, что не удивлен этим назначением.

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"Я давно слежу за деятельностью Юрия Луценко. К нему как к политику, как к государственному деятелю можно иметь вопросы, но точно нельзя его обвинять в том, что он что-то делает без души. Человек он достаточно искренний, открытый, иногда – реактивный. И меня не удивило, что с начала широкомасштабного российского вторжения он находится на фронте, занимаясь боевой, опасной работой. Мои источники говорили о том, что он неоднократно рисковал жизнью. Что он принимает непосредственное участие в боевых действиях".

По словам эксперта, из нардепов ВР воюют два Романа – Костенко и Лозинский, также Сергей Рудык и Михаил Забродский, Татьяна Черновол, много депутатов местных советов.

"Уверен, в будущем, по окончанию войны, эти действия будут по достоинству оценены обществом, – отмечает Руслан Бортник. – В то же время, важно, чтобы вслед за реально воюющими депутатами и политиками (фамилии части из них я назвал), не подтянулась тыловая колонна людей, оформленных в частях территориальной обороны, "блатных" частях Минобороны, но реально мало что делающие в данном ракурсе. Следует исключить подобное политическое мошенничество".

В новом назначении Луценко нет ничего, противоречащего здравому смыслу

Аналитик, специалист по ракетному вооружению Александр Кочетков не видит ничего необычного в поведении наших политиков. По его словам, война для них мало что поменяла в базовых установках.

"Молодые идейные пошли на фронт, "пятая колонна" сбежала на Лазурное побережье, имитаторы так и продолжают надувать щеки и клеймить агрессора в интервью с безопасного расстояния. А коррупционеры по-прежнему воруют", – подчеркивает аналитик.

В новом назначении Юрия Луценко эксперт не видит ничего, противоречащего здравому смыслу.

"Юрий отслужил в советской армии, то есть, имеет реальную военную подготовку. После ВУЗа он получил звание лейтенанта запаса. Причем, его военная специализация – это связь, что является принципиально важным для беспилотников. А вот другие бывшие генпрокуроры и прочие топ-руководители вблизи передовой как-то не просматриваются", – констатирует Александр Кочетков.

Семья Луценко еще с 2014 года воюет на фронте

Руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук", политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран поясняет:

"Важно понимать, что семья Луценко с первых дней войны, еще с 2014 года, воюет на фронте. Сначала это был его сын Александр, который воевал в артиллерии, помогал "киборгам" в Донецком аэропорту и так далее. Что касается самого Юрия Луценко, то, будучи на посту генпрокурора он инициировал спецконфискацию, которая позволила перенаправить миллиарды Януковича, в том числе, на украинскую армию".

После тяжелой болезни, Юрий сам пошел, когда случилось российское открытое вторжение, подчеркивает Виктор Таран.

"Тем "диванным экспертам", кто начнет рассказывать – такой или не такой Луценко, на своем он месте или нет, я посоветовал бы поднять свой зад и пойти воевать. Аэроразведка – это приоритетная цель для врага. Я говорю, как человек, который занимается соответствующим обучением операторов БПЛА, – акцентирует эксперт. – Всех хейтеров призываю подняться с дивана, вступить в ряды ВСУ, пройти обучение управления теми же ударными дронами".

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