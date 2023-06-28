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Закрепились ли ВСУ на левом берегу Херсонщины: ответ ISW

В ISW считают, что украинские бойцы удерживают позиции на левом берегу Херсонщины

сегодня, 08:07
Автор:
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Кравцев Сергей
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Информация о том, что украинские военные заняли и удерживают позиции на левом берегу Херсонской области – действительно подтвердилась. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Закрепились ли ВСУ на левом берегу Херсонщины: ответ ISW

ВСУ. Фото: Getty Images

Американские аналитики отмечают, один из связанных с Кремлем военных блогеров утверждал, что украинские силы пытаются расширить свой "плацдарм" у Антоновского моста на восточном (левом) берегу Херсонской области.


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В ISW считают, что украинские силы установили и удерживают определенные позиции на восточном (левом) берегу. На кадрах с геолокацией, опубликованных 26 июня, видно, что российские бронетранспортеры, по сообщениям, из состава 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (ДШД), действуют вблизи Антоновского моста.

Другой блогер отметил, что российские подразделения ДШД нанесли ракетный удар по украинским позициям вблизи Антоновского моста и применили российскую термобарическую артиллерийскую систему ТОС-1 в ночь на 26 июня.

"Военкор" утверждал, что разрушение плотины Новокаховской гидроэлектростанции (КГЭС) обеспечивает украинским силам свободу передвижения, но российские войска продолжают отражать украинские атаки.

Украинский Генеральный штаб признал, что российские войска нанесли авиаудары в районе Олешков, что может свидетельствовать о том, что украинские войска проводят какие-то операции в этом районе.

Читайте также на портале "Комментарии" — чем грозит Кремлю продвижение украинских войск – что изменилось в войне после мятежа Евгения Пригожина.



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-27-2023
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