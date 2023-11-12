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Закончится ли война в Украине в 2024 году: оценка майора ВСУ

Военный заявил о необходимости определить общий консенсус, что такое победа Украины в войне против России.

сегодня, 12:50
Автор:
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Slava Kot
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Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман заявил, что люди по-разному видят победу Украины войне против России, поэтому существует необходимость определить это понятие. Именно тогда можно будет дать прогноз на войну. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Алексея Гетьмана для издания Obozrevatel.

Закончится ли война в Украине в 2024 году: оценка майора ВСУ

Война в Украине. Фото из открытых источников

Ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман отметил, что шансы окончить войну в 2024 году существуют, однако из этой ситуации выходит другой вопрос.


"Мне кажется, что у нас нет общегосударственной концепции того, что мы должны понимать под победой. Многие люди вкладывают в это понятие разный смысл", — говорит Алексей Гетьман.

По словам майора запаса ВСУ, существует несколько вариантов того, что для Украины будет означать победа в войне над Россией.

"Это изгнание россиян с нашей территории? Выход на границы 24 февраля 2022 года? Или выход на границы 1991 года? Это наш флаг над Кремлем?", — говорит Алексей Гетьман.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что международная компания со штатом экспертов в разных сферах, являющихся суперпрогнозистами, озвучила свой прогноз, когда закончится война в Украине. Средний показатель экспертов указывает на 2025 год, однако они отметили маловероятность того, что конец войны наступит к 1 октября 2024 года.

Также "Комментарии" писали об украинских экспертах, аналитиках и военных, которые дали свои прогнозы, когда закончится война в Украине. Несмотря на то, что дата окончания войны в прогнозах имеет отличия в несколько лет, большинство экспертов безоговорочно указывают на победу Украины в войне.



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Источник: https://war.obozrevatel.com/ukr/vijna-zakinchitsya-2024-roku-major-getman-poyasniv-vazhlivij-nyuans.htm
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