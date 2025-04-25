Закончить войну в Украине за 24 часа: Трамп сделал новое признание, почему план провалился

Журналисты не устают напоминать президенту США Дональду Трампу о том, что он так и не выполнил своего ключевого обещания, которое в ходе избирательной кампании повторял чуть ли не каждый день. Речь о завершении войны в Украине фактически за сутки. В интервью "The Time" Дональд Трамп ответил, что сказанное им было лишь "преувеличение".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Ну, я сказал это образно, и я сказал это как преувеличение, для того, чтобы подчеркнуть, и вы знаете, это получается, конечно, из-за фейковых новостей неразборчиво", – отметил президент США.

"Очевидно, люди знают, что когда я это сказал, это было сказано в шутку, но также было сказано, что это закончится", — заявил Трамп.

В ответ на вопрос, почему война до сих пор не закончилась, Трамп ушел от ответа, напомнив, что он только три месяца, как находится во главе Белого дома, а война идет уже больше трех лет. Дональд Трамп также заявил, что эта война никогда бы не началась, если бы он был в Белом доме, мол тогда бы Владимир Путин никогда бы этого не сделал.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что Россия начала войну якобы из-за желания Украины присоединиться к НАТО. По его словам, если бы Киев не говорил публично о членстве Украины в НАТО, то шансы России атаковать были бы меньше.

Дональд Трамп в интервью Time ответил на вопрос, стоит ли Украине надеяться на членство в Североатлантическом альянсе. Президент США считает, что Украина вряд ли когда-нибудь присоединится к НАТО.

"Я не думаю, что они когда-нибудь смогут присоединиться к НАТО", — ответил Трамп.

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