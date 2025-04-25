logo

BTC/USD

94028.50

ETH/USD

1785.52

LTC/USD

85.19

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

47.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Трамп рассказал, почему началась война в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп рассказал, почему началась война в Украине

Дональд Трамп считает, что война России против Украины началась из-за попытки Киева присоединиться к НАТО.

сегодня, 14:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия начала войну якобы из-за желания Украины присоединиться к НАТО. По его словам, если бы Киев не говорил публично о членстве Украины в НАТО, то шансы России атаковать были бы меньше.

Трамп рассказал, почему началась война в Украине

Дональд Трамп. Фото: Comments.ua

Дональд Трамп в интервью Time ответил на вопрос, стоит ли Украине надеяться на членство в Североатлантическом альянсе. Президент США считает, что Украина вряд ли когда-нибудь присоединится к НАТО.

"Я не думаю, что они когда-нибудь смогут присоединиться к НАТО", — ответил Трамп.

Трамп продолжил свое мнение, что якобы из-за членства в НАТО могла начаться война в Украине. По его версии, само публичное желание Украины спровоцировало Россию к войне.

"Я думаю, что это было — с первого дня, я думаю, что это было, я думаю, что повлекло начало войны, когда они начали говорить о вступлении в НАТО. Если бы об этом не говорили, было бы гораздо больше шансов, что бы это не началось", — добавил Трамп.

Ранее портал "Комментарии" писали, что Дональд Трамп окончательно ответил, вернет ли Украина Крым. По словам президента США, Крым останется под контролем России, и это якобы знает президент Владимир Зеленский. Трамп считает, что Крым Россия забрала во времена президентства Барака Обамы, однако будь он президентом, то этого никогда не произошло.

Также "Комментарии" писали о том, что не столько с видением Трампа войны в Украине. Как на президента США влияет российская пропаганда, заставляющая Трампа верить, что Россия сильная страна и остановка военных действий, это главная уступка, которую может предложить Путин.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://time.com/7280114/donald-trump-2025-interview-transcript/
Теги:

Новости

Все новости