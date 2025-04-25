Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия начала войну якобы из-за желания Украины присоединиться к НАТО. По его словам, если бы Киев не говорил публично о членстве Украины в НАТО, то шансы России атаковать были бы меньше.

Дональд Трамп. Фото: Comments.ua

Дональд Трамп в интервью Time ответил на вопрос, стоит ли Украине надеяться на членство в Североатлантическом альянсе. Президент США считает, что Украина вряд ли когда-нибудь присоединится к НАТО.

"Я не думаю, что они когда-нибудь смогут присоединиться к НАТО", — ответил Трамп.

Трамп продолжил свое мнение, что якобы из-за членства в НАТО могла начаться война в Украине. По его версии, само публичное желание Украины спровоцировало Россию к войне.

"Я думаю, что это было — с первого дня, я думаю, что это было, я думаю, что повлекло начало войны, когда они начали говорить о вступлении в НАТО. Если бы об этом не говорили, было бы гораздо больше шансов, что бы это не началось", — добавил Трамп.

Ранее портал "Комментарии" писали, что Дональд Трамп окончательно ответил, вернет ли Украина Крым. По словам президента США, Крым останется под контролем России, и это якобы знает президент Владимир Зеленский. Трамп считает, что Крым Россия забрала во времена президентства Барака Обамы, однако будь он президентом, то этого никогда не произошло.

Также "Комментарии" писали о том, что не столько с видением Трампа войны в Украине. Как на президента США влияет российская пропаганда, заставляющая Трампа верить, что Россия сильная страна и остановка военных действий, это главная уступка, которую может предложить Путин.