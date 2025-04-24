В Литве дали прямой ответ: во что выльются сомнения о том, чей Крым

Полемики о принадлежности Крыма просто быть не может. Малейшие сомнения о принадлежности полуострова откроют портал в ад. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

Крым. Фото: из открытых источников

Министр подчеркнул, что оккупация и последующая аннексия Крыма российскими захватчиками, которые противоречат международному праву, полностью выходят за рамки. Глава МИД Литвы подчеркнул, что с точки зрения международного права Крым является неотъемлемой частью Украины и дискуссий об этом не может быть.

По мнению Будриса, разговоры о принадлежности Крыма могут стать опасным кейсом, которым обязательно воспользуются другие страны. Это будет как сигнал всем тем, кто вынашивает идею молниеносных конфликтов и воин, что, оккупируя территорию и удерживая ее в течение нескольких лет, можно претендовать на нее.

"Ставя под сомнение принципы международного права, вопрос принадлежности Крыма, мы открываем ад, из которого вылезут такие черти, которых обратно не загонишь", — сказал министр.

Кястутис Будрис добавил, что Литва никогда не согласится с нарушениями международного права — "насиловать государство, забирать территорию, говорить, что все хорошо, вы стали меньше, это путь в ад".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп во время общения с представителями масс-медиа в Овальном кабинете отказался дать внятный ответ, поддерживает ли он идею включения в мирное соглашение пункта о признании Украиной российского контроля над Крымом. Но не стал отрицать, что этот пункт все же обсуждается и он так или иначе будет в соглашении.

Глава Белого дома, отвечая на вопрос репортов относительно возможного мирного соглашения между Россией и Украиной, избежал прямого ответа на вопрос о статусе Крыма. В частности, он не сказал, должен ли Киев признать суверенитет России над полуостровом, который Москва аннексировала в 2014 году.



