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Заканчивается «пушечное мясо»: война добралась до неожиданных уголков России

Россия активно начала вербовать на войну жителей Москвы и Питера

сегодня, 19:16
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Ткачик Олеся

В России заканчиваются люди для войны в Украине, об этом, как говорится в материале "Комментариев", сообщил журналист и блогер Ренат Давлетгильдеев.

Заканчивается «пушечное мясо»: война добралась до неожиданных уголков России

Оккупанты

По его словам, на это указывают две вещи. Во-первых, власти РФ вынуждены были пойти на увеличение финансирования для контрактников. Во-вторых, на войну начали привлекать жителей Москвы и Питера, чего раньше никогда не было. Журналист отмечает, что воевать в Украину раньше отправляли жителей глубинки.

То есть, говорит эксперт, можно говорить о кризисе, который пришел в Россию – у него еще есть деньги, но уже есть проблемы с людьми, которые могут воевать в Украине.

При этом Давлетгильдеев обратил внимание на то, что мэр Москвы Сергей Собянин издал указ о выделении всем военнослужащим по контракту в 2 млн. рублей.

“До этого война Москву обходила. В основном воевать отправлялись люди не из центральных регионов России. А столица жила в своей реальности, там не было войны. И тот факт, что сейчас война придет в Москву, а она придет, говорит о том, что в другой стране люди, видимо, кончились. И те, кто говорит, что у России достаточно денег и людей, ошибаются. Денег, возможно, пока достаточно, а людей, как мы видим, уже не хватает, если сейчас активно покупают людей из столицы и Питера”, — подчеркнул эксперт.

По его словам, заявления российских пропагандистов и политиков, что в РФ граждане хотят воевать, а в военкоматы стоят очереди, совершенно не соответствуют действительности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия необратимо выдыхается в войне с Украиной, ей катастрофически начинает не хватать людей, и это очень хорошая новость для Сил обороны.




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Источник: https://society.comments.ua/ua/news/warrussia/u-putinskoi-viyni-nazrivae-kriza-z-chim-u-rosiyan-dedali-bilshe-problem-737892.html
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