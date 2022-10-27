Заинтересован ли Путин в переговорах с Украиной: в США дали ответ

Спикеры Кремля не перестают распространять тезисы о том, что Москва заинтересована в мирных переговорах с Киевом и в поиске компромиссного решения, но Украина и Запада, якобы отказывают в этом и продолжают эскалацию в войне. На самом деле за такой риторикой российской власти ничего не стоит. Путин, как и раньше не нужны мирные переговоры с Украиной, и он намерен и дальше продолжать войну, он не отказался от первоначальных своих целей. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Военные аналитики отметили, что своей риторикой хозяин Кремля показывает, что никакие переговоры его по серьезному не интересуют. Он и дальше хочет воевать. Путин заявил, что Украина "потеряла суверенитет" на встрече с силовиками 26 октября, а также, что США используют Украину для "тарана" против России.

В то же время российские оккупационные чиновники в Херсонской области пытаются смягчить информационные последствия хаоса, вызванного начальным выводом российских войск с западного берега Днепра.

Российские войска осуществили наступление на Терновую, Харьковская область, вероятно, для того, чтобы заблокировать там украинские войска и не дать им возможности усилить украинские контрнаступательные операции в других местах.

Российские официальные лица продолжили признавать, что Россия депортирует детей в Россию под видом усыновления и каникул.

Россия также продолжает использовать предлог рекреационных поездок для депортации украинских детей в Россию и на оккупированную Россией территорию.



Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Зеленский обратился к Путину, реагируя на предложение начать переговоры.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!