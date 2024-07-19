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Захватчики подходят к одному из важных городов: ситуация очень тяжелая

Враг постоянно наступает и, к сожалению, имеет локальный успех

сегодня, 19:15
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Ткачик Олеся

Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире "Эспрессо" сообщил о постоянных наступательных действиях врага на Купянском направлении, приводящих к локальным успехам.

Захватчики подходят к одному из важных городов: ситуация очень тяжелая

Купянск

"Ситуация действительно крайне тяжелая. Враг постоянно наступает и, к сожалению, пользуется локальным успехом по большой полосе линии фронта. Враг подходит ближе к центральным частям Купянской общины, что приводит к увеличению количества ударов", — рассказал Беседин.

По его словам, ночью враг нанес удар авиабомбой, речь идет о полуторатонной управляемой авиабомбе, попавшей в центральную часть города Купянск. К счастью, говорит Беседин, людей рядом не было, но пострадало большое количество административных, частных и офисных построек.

Он подчеркнул, что тактика врага неизменна – это террор, уничтожение и разрушение критической и гражданской инфраструктуры.

"Расстояние от Купянска до Синьковки – 6 километров, где враг постоянно давит. С другого направления 8 километров до Петропавловки, где противник пытается прорваться и имеет локальные успехи. То есть россияне все ближе подходят к центральной части населенных пунктов Купянской общины", – подчеркнул Беседин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики активизировались на Купянском направлении, ситуация выглядит угрожающе, сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. Он подчеркнул, что на Купянском направлении назревает кризис , схожий с "тростниковым прорывом".

Кроме того, об угрожающей ситуации в Купянском направлении сообщали в Третьей штурмовой бригаде. Там говорили, что нуждаются в немедленном подкреплении.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-vorog-pidkhodit-dedali-blizhche-do-kupyanskoi-gromadi-nachalnik-mva-besedin
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