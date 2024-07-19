Захватчики подходят к одному из важных городов: ситуация очень тяжелая

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Ткачик Олеся
Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире "Эспрессо" сообщил о постоянных наступательных действиях врага на Купянском направлении, приводящих к локальным успехам.
Купянск
По его словам, ночью враг нанес удар авиабомбой, речь идет о полуторатонной управляемой авиабомбе, попавшей в центральную часть города Купянск. К счастью, говорит Беседин, людей рядом не было, но пострадало большое количество административных, частных и офисных построек.
Он подчеркнул, что тактика врага неизменна – это террор, уничтожение и разрушение критической и гражданской инфраструктуры.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики активизировались на Купянском направлении, ситуация выглядит угрожающе, сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. Он подчеркнул, что на Купянском направлении назревает кризис , схожий с "тростниковым прорывом".
Кроме того, об угрожающей ситуации в Купянском направлении сообщали в Третьей штурмовой бригаде. Там говорили, что нуждаются в немедленном подкреплении.
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