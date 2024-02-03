Захватчики осуществляют этноцид в Запорожье: подробности

Российские оккупанты готовят массовое заселение захваченных территорий Украины под кодовым советским названием "Запорожская целина".

Оккупанты усиливают репрессии против жителей захваченных регионов. Фото из открытых источников

Как сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров, по замыслу россиян, временно оккупированные территории Запорожской области должны стать вторым пилотным проектом РФ по изменению этнического состава населения после Дальнего Востока.

Иван Федоров рассказал, что оккупанты угрожают депортацией украинцам, которые не хотят получать российские паспорта.

В то же время, сообщил мелитопольский председатель, оккупанты уже формируют заявки, чтобы завезти в захваченные регионы жителей из России, Беларуси и Казахстана.

Иван Федоров отметил, что враг хочет достать сразу две "кости в горле", с которыми не способен справиться почти за два года оккупации. А именно: выселить "неугодных" и освободить место для "своих", а также заселить в "отжатое" жилье российских врачей, педагогов, инженеров и силовиков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти Украины проинформировали администрацию Джо Байдена о решении уволить Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По данным издания The Washington Post, американские чиновники не поддержали решение украинских властей уволить Залужного, однако и не стали возражать против него, отметив, что это право Владимира Зеленского принимать подобные кадровые решения.

"Комментарии" также писали, что генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко не исключает, что РФ попытается снова захватить Киев. "Для нового наступления на Киев у них есть и силы, и средства, и количество. При этом для них потерять 30-40 тысяч человек не проблема", — заявил генерал-майор ВСУ. Дмитрий Марченко заявил, что "сейчас не нужно расслабляться", поскольку россияне ушли из-под Киева "не просто так".