Захват Харькова не является целью прорыва россиянами границы: NYT раскрыло новую тактику РФ

На прошлой неделе российской армии удалось открыть новый фронт во вторжении в Украину, начав наступление на Харьковскую область. Российские войска быстро продвинулись на несколько километров, сумев снова занять несколько сел. Они еще не вышли на главную линию обороны к востоку от Харькова, которую удерживают опытные бригады, но ситуация серьезная. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The New York Times".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, угрожая Харькову, Россия надеется закрепить украинские ресурсы в регионе, обнажив фронт. Непосредственным приоритетом Украины является стабилизация линии фронта и предотвращение большого прорыва России. Но Киев имеет дело с рядом вызовов. Несмотря на недавнее принятие законопроекта о помощи в Конгрессе, который разблокировал миллиарды помощи Киеву, скорее всего, ситуация ухудшится.

Журналисты считают, что цель России – не взять Харьков, а угрожать ему, наступая на город и атакуя артиллерией. Украинские силы уже относительно слабы. Привлекая украинские резервы и лучшие части к обороне Харькова, ослабляются позиции на других участках линии фронта. Россия по-прежнему сосредоточена на оккупации остальной части Донецкой области, стремясь захватить ключевые транзитные узлы и населенные пункты.

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