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Захват Донецкой области: стал известен новый российский дедлайн

Российские войска на фоне неудач на фронте скорректировали планы по захвату Донецкой области

сегодня, 16:47
Автор:

Лиля Воробьева
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Оккупанты рф после своих неудач на фронте снова корректируют свои планы по захвату Донецкой области. Следовательно, захватчики в очередной раз изменили крайний срок и перенесли его на 15 сентября 2022 года. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.

Захват Донецкой области: стал известен новый российский дедлайн

Российские оккупанты (фото из открытых источников)

 По его словам, оккупанты пытаются возобновить наступление.

"Так, российские оккупационные войска в очередной раз корректируют свои планы и действия в соответствии с приказом Путина относительно выхода на административные границы Донецкой области до 15 сентября. Противник продолжает удерживать оккупированные районы Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, а также пытается создать условия для возобновления наступления", — сообщил представитель силового ведомства.

Как известно, ранее российские захватчики сообщали о планах захватить Донецкую область до конца августа.

Напомним, что "Комментарии" информировали об осени-2022: главные надежды и угрозы для Украины. Впервые Украина входит в осень, каждый день которой полон неопределенности, опасений и в то же время больших надежд. Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж уверен, что осенью Путин из последних сил попытается использовать потенциал принуждения к миру на условиях Кремля. Ресурсные возможности создают для РФ возможность продолжения войны. Так, полгода открытой агрессии продемонстрировали, что у России нет квалифицированных военных и новейшей эффективной техники и вооружения. Но она имеет массовый ресурс. И она будет его использовать.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3cGTzKpzO-0&ab_channel=%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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