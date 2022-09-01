Захват Донецкой области: стал известен новый российский дедлайн

Оккупанты рф после своих неудач на фронте снова корректируют свои планы по захвату Донецкой области. Следовательно, захватчики в очередной раз изменили крайний срок и перенесли его на 15 сентября 2022 года. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.

Российские оккупанты (фото из открытых источников)

По его словам, оккупанты пытаются возобновить наступление.

"Так, российские оккупационные войска в очередной раз корректируют свои планы и действия в соответствии с приказом Путина относительно выхода на административные границы Донецкой области до 15 сентября. Противник продолжает удерживать оккупированные районы Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, а также пытается создать условия для возобновления наступления", — сообщил представитель силового ведомства.

Как известно, ранее российские захватчики сообщали о планах захватить Донецкую область до конца августа.

Напомним, что "Комментарии" информировали об осени-2022: главные надежды и угрозы для Украины. Впервые Украина входит в осень, каждый день которой полон неопределенности, опасений и в то же время больших надежд. Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж уверен, что осенью Путин из последних сил попытается использовать потенциал принуждения к миру на условиях Кремля. Ресурсные возможности создают для РФ возможность продолжения войны. Так, полгода открытой агрессии продемонстрировали, что у России нет квалифицированных военных и новейшей эффективной техники и вооружения. Но она имеет массовый ресурс. И она будет его использовать.

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